L'ultimo dei templari è un film di cappa e spada con protagonista Nicolas Cage. Al suo fianco, Ron Perlman e la regia è di Dominic Sena

Mercoledì 22 ottobre 2025, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23.30, verrà trasmesso l’epico L’ultimo dei templari, film del 2011 a metà tra l’avventura e il fantastico, diretto da Dominic Sena, mentre le musiche sono di Atli Orvarsson.

Il ruolo principale è quello di Behman, cavaliere interpretato da Nicolas Cage, nipote del noto regista Francis Ford Coppola. L’attore statunitense ha recitato in numerosi film come Face/Off – Due facce di un assassino, The Family Man, Fuori in 60 secondi e Il mandolino del capitano Corelli. L’altro attore protagonista è Ron Perlman, che ha partecipato a vari film come Il nome della rosa, Scuola di polizia – Missione a Mosca, Alien – La clonazione, Pacific Rim e Don’t Look Up. Nicolas Cage e Ron Perlman avranno modo di lavorare di nuovo insieme nel film Mio padre è un sicario nel 2023.

La trama del film L’ultimo dei templari: la Chiesa dell’inquisizione e due coraggiosi soldati

Ne L’ultimo dei templari, Behman e Felson sono due cavalieri che hanno combattuto a lungo come crociati, diventando delle vere leggende per il numero di nemici uccisi. Poi però avvertono un moto di ripudio quando, in nome della Chiesa, viene loro ordinato di uccidere senza pietà anche donne e bambini. I due decidono quindi di abbandonare il campo di battaglia, ma vengono arrestati come disertori e imprigionati.

In cambio della libertà accettano di fare da scorta ad una giovane strega e di portarla in un monastero dove vivono dei monaci, in possesso di un antico libro in cui sono custodite formule arcaiche che consentono di smascherare la stregoneria. La ragazza è accusata di aver diffuso la peste bubbonica e per i due cavalieri comincia un viaggio pieno di imprevisti con un prete, un altro cavaliere, un giovane chierico e un truffatore itinerante che conosce il percorso

La sgangherata compagnia durante il viaggio perde il cavaliere, che in preda alle allucinazioni si uccide gettandosi su una spada, e il truffatore sbranato dai lupi. Giunti all’abbazia Behman e Felson dovranno affrontare un nemico che non è di questo mondo, il demonio in persona…