L’ultimo dei templari/ Video, su Italia 1 il film con Nicolas Cage (11 dicembre 2019)

L’ultimo dei templari in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi mercoledì 11 dicembre 2019 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2011 con la regia di Dominic Sena, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Bragi F. Schut mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di Atli Orvarsson. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Amir M. Mokri mentre il montaggio è stato eseguito da Dan Zimmerman. Nel cast sono presenti tra gli altri tantissimi attori di livello internazionale come nel caso di Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Claire Foy, Stephen Graham e Ulrich Thomsen.

L’ultimo dei templari, la trama del film

Ecco la trama de L’ultimo dei templari. Due Cavalieri Templari disgustati per quanto sta venendo in Terra Santa nell’ambito delle Crociate decidono di disertare dall’esercito in quanto non più disposti a uccidere innocenti non in nome di Dio bensì per la sete di conquista di territori piuttosto ricchi da parte dei grandi sovrani del vecchio continente. I due si troveranno ad attraversare il deserto della Siria per cercare una via che possa ricondurli in Europa presso le proprie case sperando di non dover fare i conti con la voglia di vendetta dei propri ex commilitoni. Tuttavia nella strada che porta a casa si imbattono in una comunità arroccata in una fortezza nel deserto all’interno della quale sembra si stia distruggendo tutto per via di una incredibile pestilenza. Una volta entrati all’interno della struttura i due vengono fatti prigionieri con il vescovo presente che di fatto è anche il signore della struttura stessa che chiede loro di rendersi utili nel guidare un drappello di soldati per condurre in un antico Monastero Cristiano quella che viene definita una strega che ha lanciato una pestilenza sulla terra. I due non avendo altro modo per evitare una possibile condanna a morte vista la diserzione dalle crociate, dovranno per forza di cose unirsi alla spedizione. Ben presto durante il tragitto ci si renderà conto che effettivamente la donna che hanno in custodia, abbia dei poteri soprannaturali che sfrutta per mettere l’uno contro l’altro i vari componenti della spedizione stessa. Si scoprirà che la donna sia la reincarnazione di un demone che deve mettere le mani su un potente libro custodito soltanto all’interno del Monastero. Insomma la stanno conducendo verso l’unico libro in grado di bloccare l’ascesa del male nel mondo in quanto contiene dei riti di esorcismo in grado di scacciare il demone dal mondo terrestre. Ci sarà quindi una battaglia epica che vedrà da una parte le forze del male e dall’altra quelli del bene con un finale decisamente a sorpresa.

Il trailer de L'ultimo dei templari





