L’ultimo fuorilegge/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy (oggi, 12 dicembre 2020)

L’ultimo fuorilegge va in onda su Rete 4 oggi, 12 dicembre 2020, alle 16.40. Dalla produzione Universal International Pictures ci arriva un Western del 1952 che appassionerà i fanatici del cinema pistole e gringos, cowboy e pellerossa. Il film è diretto da Budd Boetticher, cineasta americano sino all’osso, nato a Chicago, cresciuto in Hollywood con pellicole degne di essere ricordate come ‘Il traditore di Forte Alamo (The Man from the Alamo)’, ‘Il cavaliere solitario (Buchanan Rides Alone)’, ‘La valle dei mohicani (Comanche Station)’ o il successone ‘Il traditore di Forte Alamo (The Man from the Alamo), un cineasta specializzato nel genere sul quale poter contare ad occhi chiusi. Nel cast de ‘L’ultimo fuorilegge’, protagonista nel ruolo di Bill ‘The Cimarron’ Kid, la leggenda del West Audie Murphy, un attore che fu anche scrittore, militare patriota, produttore in Hollywood.

Per intenderci Audie Murphy è il protagonista di lungometraggi tipici come ‘Al di là del fiume (Drums Across the River)’, ‘Sfida nella valle dei Comanche (Gunfight at Comanche Creek)’, ’40 fucili al Passo Apache (40 Guns to Apache Pass)’, ‘Sette strade al tramonto (Seven Ways from Sundown)’, un attore, per così dire, nato con la Colt. Al suo fianco, nel ruolo della bella, Beverly Tyler e come sceneggiatore principale troviamo quel Bernard Herzbrun che nel 1947 lavorò sulla pellicola storica ‘La vedova pericolosa (The Wistful Widow of Wagon Gap)’, una commedia nella quale troviamo i celebri Gianni e Pinotto, in America conosciuti con gli attori Bud Abbotte Lou Costello.

L’ultimo fuorilegge, la trama del film

In L’ultimo fuorilegge la banda di fuorilegge Dalton, non può dimenticare che Bill Doolin era uno di loro, anzi, Bill Doolin era la pistola più veloce e d ecisa della ganga. Eppure Doolin ha smesso con le rapine, i colpi alle diligenze, la vita da latitante, un’esistenza nascosta e sempre una taglia sulla sua testa, ma per la banda Dalton ciò non è possibile e lo reintegrano, quasi obbligandolo, in ogni modo. Doolin è tranquillo sul treno quando gli ex amici lo raggiungono mentre, dopo il rilascio dal carcere, sta tornando a casa pronto per una nuova vita, ma le cose non vanno come l’uomo vorrebbe. Bill Doolin quindi, anche se effettivamente non combina nulla di male, viene condannato in quanto per la legge ha aiutato i Dalton nell’ultimo colpo, motivo per il quale dovrà di nuovo fuggire, tentare di dimostrare la sua innocenza, vivere, ancora una volta, come un pericoloso fuorilegge con una taglia ed un cappio che lo attendono.



