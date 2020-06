L’ultimo samurai/ Video, su 20 il film con Tom Cruise (oggi, 1 giugno 2020)

Pubblicità

L’ultimo samurai va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, lunedì 1 giugno, a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata grazie ad una co-produzione internazionale nel 2003 alla quale hanno preso parte diverse case cinematografiche con la distribuzione che è stata gestita ai botteghini dalla Warner Bros Pictures. La regia di questo film stata curata da Edward Zwick con soggetto scritto da John Logan il quale ha collaborato con lo stesso regista nella stesura della sceneggiatura insieme a Marshall Herskovitz. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer mentre nel cast sono presenti diversi attori di fama internazionale come nel caso di Tom Cruise, Ken Watanabe, Shin Koyamada, Tony Goldwyn e Masato Harada.

Pubblicità

L’ultimo samurai, la trama del film

Ecco la trama de L’ultimo samurai. Ci troviamo in Giappone nel corso del XIX secolo dove un ex capitano dell’esercito americano reduce da tantissimi anni di guerra civile contro gli indiani si vede pronto a riprendere la propria vita in mano ed indirizzarla verso altri lidi. In particolare l’uomo è alle prese con il rimorso e soprattutto è costantemente tormentato dal ricordo delle tante vittime di cui lui stesso è stato responsabile. Questa vicenda ha avuto nella sua vita delle ripercussioni molto importanti trasformandolo in un vero e proprio alcolizzato il cui unico lavoro è quello di occuparsi del marketing dei fucili Winchester. Il suo ex comandante, avendo visto come piano piano si stia avvicinando alla sua morte, decide di dargli una mano e nello specifico gli affida un’ importante missione che possa permettergli di cambiare aria e quindi di poter riprendere in mano la sua esistenza.

Pubblicità

Dagli Stati Uniti d’America deve recarsi in Giappone con l’obiettivo di essere un affidabile addestratore dei componenti dell’esercito nipponico. Dovrà addestrare gli uomini ad utilizzare quelle che sono le armi occidentali che fino a quel momento non erano mai state usate in Giappone ossia pistole e fucili. In particolare, dovrà addestrare dei soldati che dovranno combattere contro alcuni samurai che vogliono opporsi alla nuova politica imperialista. Purtroppo, durante la fase di addestramento in generale i nipponici decidono di non dare ascolto a quelle che erano le sue indicazioni circa lo stato di preparazione dei vari soldati non ancora pronti a fronteggiare i samurai. Così, l’esercito nipponico parte e viene facilmente sconfitto dai Samurai che da generazioni sono allenati e preparati in maniera molto attenta alla guerra. Il soldato americano si ritroverà quindi in mano ai Samurai i quali rappresenteranno per lui un’importante fonte di vita giacché gli permetteranno di avere una seconda chance per poter fare del bene.

Video, il trailer de L’ultimo samurai





© RIPRODUZIONE RISERVATA