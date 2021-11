Lulù a pezzi dopo lite con Manuel/ Confessioni choc ad Alex Belli e lettera di scuse

Sono giorni molto complicati per Lucrezia Selassié al Grande Fratello VIP 2021. Dopo l’allontanamento di Manuel Bortuzzo e il tremendo polverone che l’ha coinvolta, la concorrente gieffina ha deciso di prendere del tempo per riflettere sulla sua situazione con il ragazzo. E nonostante la nomination ricevuta, Lulù cerca di guardare al futuro con un briciolo di ottimismo.

Nella casa, intanto, Alex Belli è stato uno dei pochi a mostrarle vicinanza e sostegno. In una conversazione conviviale le ha chiesto di condividere con lui il suo stato d’animo. Lucrezia ha spiegato che nelle ultime quarantotto ore ha pensato molto agli errori commessi e che farà di tutto per non ripeterli. Poi si è aperta con il gieffino, facendo riemergere alcune ferite del suo passato, tra cui il caso mai del tutto superato del revenge porn.

Lucrezia Selassié si confida con Alex Belli: la princess prova vergogna dopo l’episodio con Manuel

Lulù ha raccontato ad Alex Belli di aver rifiutato l’aiuto di uno specialista, dopo aver sentito sulla sua pelle le ferite per il revenge porn. In realtà la princess aveva cominciato un percorso prima di entrare dentro la casa del Grande Fratello VIP, un percorso naturalmente troppo breve per cogliere veri e propri benefici. A detta di Alex, tuttavia, Lulù sarebbe molto migliorata rispetto ai primi giorni, nel rapportarsi con le altre persone nella casa.

Ma lei in questo momento si sente col morale sotto i tacchi e l’episodio di venerdì scorso non la aiuta ad andare avanti. Per questo motivo ha preparato una lettera di scuse per Manuel. Riuscirà a svoltare e a mettersi alle spalle un periodo difficile?

