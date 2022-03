Lulù asfalta Davide “Dici solo ca*zate!”/ “Rosicone, hai leccato il cu*o e poi…”

Volano stracci al Grande Fratello VIP tra Lulù e Davide, quando quest’ultimo esprime delle perplessità sul percorso della Princess nella casa. Interpellato durante la diretta da Alfonso Signorini, Davide sottolinea i comportamenti incoerenti di Lulù in questi mesi. “Delle cose non mi tornano sul suo conto, ad esempio quando dice ‘vergognati’ alle altre persone non si fa mai un esame di coscienza”, sottolinea il concorrente. Lulù non crede alle sue orecchie ed esplode nei confronti di Davide, definendole un rosicone: “E’ un rosicone! Dice solo caz*ate. Ha leccato il cu*o ma è un falso, io invece sono questa. Lui è una persona maleducata. Dice solo ca*ate”. Il linguaggio di Lulù costringe Alfonso ad intervenire, il quale la invita a moderare i termini.

Sonia Bruganelli asfalta Lulù "Basta pararle sempre il cul*"/ "Tratta male Jessica!"

Lulù perde lo staffe contro Davide: “Pauroso e sempre all’angolo”

“E’ una bugiarda”, replica Davide. “Lei vuole rispetto ad altri ma non lo da a nessuno”. Lulù ancora una volta lo affronta a denti stretti e senza timore. “Mostrati per quello che sei. Hai sempre avuto paura e sei sempre stato zitto all’angolo. Non sai nulla della nostra famiglia, né di me e delle mie sorelle. Non parlarmi!”, sbotta la Princess. “Non devo dire altro, questa è Lulù”, commenta con fare arrendevole Davide. E’ forse l’unico modo per calmare Lulù.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassiè contro la sorella Jessica "Vergognati"/ "La lite? Tutta colpa sua!"Signorini: "Clarissa Selassiè mi ha regalato un abito animalier"/ "Sembrerò Tarzan!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA