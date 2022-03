Lulù e Jessica false con Soleil?/ Barù: “Vi sta sul cazz* ma la volevate in finale”

Il rapporto tra Lulù e Jessica Selassiè e Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip è stato caratterizzato da molti alti e bassi. Inizialmente le due sorelle hanno spesso attaccato Soleil, accusando alcuni suoi atteggiamenti e uscite e tenendosi, dunque, alquanto a distanza da lei. Nel corso dei mesi qualcosa è cambiato e, col diminuire delle persone in Casa, le due parti si sono avvicinate, trovando dei punti in comune.

Spesso Soleil ha cercato di aiutare Lulù nei suoi momenti di crisi e di consigliare Jessica soprattutto sul rapporto con Barù, con cui l’influencer ha sempre avuto un’ottima amicizia. Eppure tra le due parti non sono mancati attacchi in confessionale, a dimostrazione che i dissapori sono sempre e comunque rimasti tra le due parti. C’è però qualcosa che Lulù e Jessica non hanno mandato giù di Soleil: quanto da lei detto sulla maggiore delle Selassiè e la sua ‘strategia’ per Barù.

“Mi è dispiaciuto tanto quello che ha detto Soleil nel confessionale, che Jessica voleva un bono perché la gente da fuori l’avrebbe amata, – ha ammesso Lulù in Casa – pensa che ragionamento folle! Lei semplicemente voleva trovare un ragazzo ma per sentimento! Sole si è fatta un film che non esisteva”. A concordare è stata Jessica in confessionale: “Era la prima a motivarmi, a dirmi ‘ Spero che trovi l’amore che ti meriti, tante cose, poi in puntata vedere che io facevo tutto questo per strategia anche no! Non ho avuto il tempo per dirglielo ma gliel’avrei detto, l’avrei nominata!” A sgamarle è però proprio Barù che ricorda che proprio Lulù e Jessica l’hanno votata per mandarla in finale: “Eravate tutte amiche e contente… Se vi sta su cazz* perché la mandate in finale?” A concordare con Barù è stato poi Davide, che in confessionale ha dichiarato: “La tenevano dalla loro parte perché la reputavano forte”.

