Lulù e Jessica Selassiè hanno litigato?/ Spunta un retroscena, ma la verità…

Lulù e Jessica Selassiè: il gossip sul presunto litigio

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, complice la convivenza forzata lunga sei mesi, Lulù e Jessica Selassiè si sono scontrate spesso. Nell’ultimo periodo, a causa della stanchezza e della voglia di tornare a casa, tra le due sorelle ci sono stati diversi litigi anche per futili motivi come capita in tutte le famiglie. Litigi che venivano dimenticati da entrambe pochi minuti dopo e che, oggi, continuerebbero anche nella vita di tutti i giorni. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, infatti, Lulù e Jessica avrebbero litigato in pubblico.

In particolare, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione secondo cui Lulù e Jessica avrebbero discusso dal parrucchiere e non si sarebbero parlate per alcuni giorni a causa di alcuni consigli che la vincitrice del Grande Fratello Vip avrebbe dato alla sorella sulla storia con Manuel Bortuzzo, finita al centro del gossip per il rapporto tra Lulù e Franco Bortuzzo. “Conosco persone che erano presenti dal parrucchiere mentre offendeva Jessica e per una settimana non si sono parlate perché sua sorella cercava di farla ragionare su Manuel e suo padre”, è la segnalazione riportata da Deianira Marzano. A smentire tutto, però, è spuntato un video.

Il video che smonta il presunto litigio tra Lulù e Jessica Selassiè

Dopo il gossip lanciato da Deianira Marzano, a smontare il presunto litigio tra Lulù e Jessica Selassiè è stato un video pubblicato da Giacomo Urtis. Le due sorelle, qualche sera fa, hanno trascorso la serata a casa del chirurgo plastico come hanno documentato con foto e video pubblicati sui social e, lo stesso Giacomo Urtis, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui insieme a Jessica e Lulù si diverte a ballare in un’atmosfera serena e goliardica.

Ieri, poi, Jessica e Lulù si sono concesse un momento di svago per rivedere Sophie Codegoni e Alessandro Basciano con cui hanno ricordato i tantissimi momenti vissuti insieme nella casa del Grande Fratello Vip.

