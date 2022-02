Lulù e Jessica Selassiè, lite nella notte/ Insulti davanti a Barù “Non sei normale…”

Lite nella notte nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Lulù e Jessica Selassiè. Tutto è accaduto quando la maggior parte dei concorrenti dormiva già. A scatenare lo scontro tra sorelle è stato un letto. Lulù, tra le ultime concorrenti ad addormentarsi, dopo aver fumato in veranda con Giucas Casella, ha raggiunto la stanza arancione per coricarsi. Quando è arrivata in stanza, però, ha trovato il proprio letto occupato da Jessica e Barù. Dopo l’uscita dalla casa di Manuel, Jessica ha cominciato a dormire con la sorella che, da sola, fa fatica ad addormentarsi. Ieri sera, prima di raggiungere la stanza del sole dove dorme con Davide Silvestri e Soleil Sorge, Barù si è intrattenuto sul letto di Lulù addormentadosi.

La fidanzata di Manuel si è così seduta sul letto di Giucas aspettando che Jessica svegliasse Barù il quale, dopo aver sentito le due sorelle discutere, si è alzato lasciando la stanza per raggiungere il proprio letto. Tra Jessica e Lulù è così scoppiata una lite a notte fonda.

Lulù e Jessica Selasiè: la lite tra sorelle divide il web

Legata alle proprie cose e alle proprie abitudini, Lulù non ha gradito la presenza di Barù addormentato nel suo letto perdendo la pazienza con la sorella. “Cosa stai facendo Jessica? Tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu“, ha detto Lulù. Vedendo Barù che, in quel momento si stava alzando, Lulù ha aggiunto: “Vai tu di là a dormire con lui”, indicando la stanza blu dove Jessica dormiva prima.

Tra le due sorelle sono poi volate parole forti. “Devi svegliarti, dovevate mettervi in un altro letto”, ha detto Lulù con Jessica che ha risposto a sua volta alla sorella. Lulù, poi, sentendosi in colpa, ha provato a recuperare andando a chiamare Barù il quale avrebbe chiesto a Lulù di tornare di là. A mettere fine a tutta la situazione, poi, sarebbe stato il confessionale che avrebbe chiamato Lulù. La lite tra sorelle ha spaccato il web e, su Twitter, sono tanti gli utenti che si stanno schierando dall’una o dall’altra parte. C’è, poi, chi sottolinea come la lite comequella tra Lulù e Jessica capiti in tutte le famiglie e che presto superaranno tutto.

