Lulù e Manuel al concerto di Ultimo: Selassié senza accrediti?/ “Non in lista”, ma…

Lulù e Manuel al concerto di Ultimo: caos al botteghino per le Selassié?

Ieri sera al Circo Massimo di Roma si è tenuto il concerto di Ultimo e tra le 70mila persone presenti e pronte ad assistere al grande show del giovane artista romano c’erano anche le sorelle Selassié. In tanti follower hanno notato non solo la presenza di Lulù ma anche quella dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, ovviamente a distanza. Sebbene tutti gli ex gieffini avessero gli accrediti per poter assistere gratuitamente al concerto, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha sollevato un piccolo polverone sottolineando qualche presunto problema al botteghino per le principesse.

Lulù Selassiè accusata di copiare la sorella Jessica/ La mamma sbotta: "Chiusi di mente!"

Secondo alcune testimonianze giunte a Venza e da quest’ultimo riportate sui social, pare che proprio al botteghino Lulù e Clarissa Selassié avrebbero discusso dal momento che sembrava non fossero “in lista per i cosiddetti omaggi”. Il blogger ha aggiunto anche degli ulteriori dettagli coloriti spiegando che Clarissa si “è quasi messa a piangere”. “Vi garantisco che gente lì vicina la vedeva sbraitare e tirarsi i capelli perché non gli davano gli accrediti”, ha proseguito.

Lulù Selassiè choc "vittima di revenge p*rn, salvata da Jessica"/ "Una persona mi ha costretto a fare…"

Lulù e Manuel allo stesso concerto: Clarissa spegne le polemiche

In realtà pare non vi sia stato alcun problema al botteghino ed infatti Lulù e Clarissa Selassié, insieme alla sorella maggiore Jessica avrebbero ottenuto regolarmente il pass per poter accedere e assistere al concerto di Ultimo. Proprio la minore delle sorelle Selassié, Clarissa, ha così replicato a Venza in modo sarcastico, mostrando il suo accredito e commentando: “Hai ragione tu!!! Shhh”, con l’aggiunta di alcune emoji del clown.

Nessun problema invece per Manuel Bortuzzo che avrebbe così assistito al concerto di uno dei suoi artisti preferiti, a quanto pare però distante da Lulù Selassié, la giovane conosciuta nella Casa del GF Vip 6 e con la quale ha avuto una intensa storia anche fuori dal reality, fino alla dolorosa rottura. Sebbene tra i due ex fidanzati sia poi calato il silenzio, il concerto di ieri e soprattutto l’idea di poter ascoltare dal vivo alcune canzoni che hanno segnato la loro storia avrà avuto su entrambi un certo effetto.

Lulù Selassiè cambia look dopo il GF Vip/ La princess stupisce e i fan approvano

© RIPRODUZIONE RISERVATA