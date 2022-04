Lulù e Manuel Bortuzzo, il mesiversario è reunion Gfvip/ Ma è guerra tra famiglie!

Grande fratello vip 6: è reunion tra inquilini per il mesiversario di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

Sono la coppia per antonomasia nata al Grande fratello vip 6, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, che in queste ore tornano al centro dell’attenzione mediatica per la celebrazione del loro mesiversario di coppia, scoccato nelle scorse ore. Il 22 settembre 2021 è la data che Lulù e Manuel celebrano in quanto indica il giorno in cui i due si sono conosciuti per la prima volta tra le mura della Casa del Grande fratello vip 6, dove i due ormai ex gieffini vip hanno avviato la loro lovestory, tra vari tira e molla, dopo che Manuel ha trovato il coraggio di dichiarare il suo amore a Lulù.

Allo scossare della mezzanotte del 22 aprile 2022, la princess etiope e il nuotatore hanno potuto spegnere le candeline dei 7 mesi del loro amore e per l’occasione i due si sono uniti al resto dei concorrenti del Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Gianluca Costantino e la sorella di lei, Jessica Selassié, nonostante i rapporti tra le famiglie Bortuzzo e Selassié non si dicano idilliaci -a detta dei beninformati del gossip.

Poco prima della reunion Gf vip, Manuel ha dedicato una serata aperitivo all’amata Lulù e alla madre della princess, Adalgisa, e subito dopo la fine della rimpatriata tra ex gieffini vip i due festeggiati fidanzati vip sono tornati a casa sulle note della song 22 settembre, a bordo di un’auto.

Esplode il gossip sulla guerra tra le famiglie di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Il 7° mesiversario della coppia formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo viene celebrato in queste ore non solo dai diretti interessati fidanzati, ma anche dai fan della coppia targata Grande fratello vip 6, al di là delle indiscrezioni incessanti che vedono le famiglie della coppia vip in cattivi rapporti. In una recente intervista concessa a Chi magazine, incalzata sul rapporto con il suocere Franco Bortuzzo, Lulù Selassié ha palesato di non sentirsi accettata dalla famiglia di Manuel Bortuzzo, sulla scia della notizia che ha visto la princess togliere il segui dai profili social del padre dell’amato.

Alla guerra tra le famiglie si sono poi aggiunti i fratelli di Manuel, Kevin e Jennifer, che -come riprende Il vicolo delle news- insieme a Franco hanno disattivato il follow verso i profili social di Lulù Selassié. Clarissa Selassié, ex Grande fratello vip 6 e sorella di Lulù, ha poi rilasciato un messaggio sibillino via social, che alluderebbe alla guerra in corso tra le famiglie Bortuzzo e Selassié: “Il silenzio è oro, la parola d’argento”. E Jennifer, sorella di Manuel, sembra replicare con una frecciatina al vetriolo: “Scusate se non rispondo alle vostre frecciatine, ma ho finito l’asilo da qualche decennio”.

