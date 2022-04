Lulù e Manuel Bortuzzo cambiano casa/ ‘Fuga’ dalla famiglia di lui dopo la ‘bocciatura’ della princess

Grande fratello vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié uniti nonostante la guerra in famiglia

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 per la loro lovestory avviata al Grande fratello vip 6 dopo un periodo di alti e bassi tra loro nella Casa, e ora Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo tornano a far parlare di sé, mentre sembrano sognare in grande la convivenza. Il motivo per il quale i due ex Grande fratello vip 6 sono al centro del gossip è in primis l’avversità palesata dalla famiglia di Bortuzzo nei riguardi della principessa etiope. A quanto pare – come ad oggi emerso in rete- il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, ha defollowato il profilo Instagram di Lulù Selassié, un gesto che la princess ha ricambiato smettendo a sua volta di seguire il profilo social del “suocero”. Ma non è tutto. Il fratello di Manuel, Kevin di soli 15 anni, ha fatto eco al padre Franco, defollowando Lulù Selassié a mezzo social. Gesti quelli da parte dei Bortuzzo che lascerebbero pensare all’astio che potrebbe esserci tra le famiglie di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

Lulù e Manuel Bortuzzo, il mesiversario è reunion Gfvip/ Ma è guerra tra famiglie!

In un’intervista recente, Lulù ha palesato di non sentirsi accettata dalla famiglia di Manuel Bortuzzo, con delle dichiarazioni che spingono i fan della coppia nata al Grande fratello vip 6 a sostenere ancor di più i due fidanzatini vip, che lo scorso 22 aprile hanno celebrato il loro mesiversario di fidanzamento. E intanto i due piccioncini sono stati immortalati insieme e felicemente uniti mentre erano alle prese con delle spese matte e disperatissime, che farebbero pensare ad un progetto importante di convivenza dei due fidanzatini.

Lulù Selassié, il fratello di Manuel Bortuzzo la gela/ Il gesto social inaspettato

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié verso la convivenza: esplode il gossip

Ad avvistare i due ex Grande fratello vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, è l’entourage di Vero. Il noto magazine di cronaca rosa ha paparazzato i due fidanzatini vip mentre sarebbero stati alle prese con alcuni acquisti per il loro nido d’amore. “Tempo di shopping per Bortuzzo e la “principessa” Selassié. MANUEL E LULÙ SI PREPARANO AD ARREDARE IL LORO NIDO D’AMORE! -si legge nella caption del post della paparazzata firmata Vero-. Dopo essersi conosciuti e innamorati nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la coppia è andata a vivere insieme”. Ma come reagisce Manuel Bortuzzo ai gesti social avversi dei familiari verso Lulù Selassié ? A quanto pare il nuotatore si riserva della facoltà di non commentare il gossip che lo vede protagonista con Luylù Selassié e soprattutto sembra non farsi condizionare dalle distanze prese dalla famiglia verso la princess etiope.

Manuel Bortuzzo e Lulù, ancora problemi/ Crisi? Parla Clarissa: "Il silenzio è oro"

Al momento, quindi, sembra proseguire a gonfie vele l’amore tra Lulù e Manuel.

