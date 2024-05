Lulù Gargari, da Provaci ancora prof a chef affermata/ “Mi ha spinto la mia passione per gli ingredienti”

Lulù Gargari è una nota ex attrice, protagonista di Provaci ancora prof, che oggi è un’affermata chef. E’ stata ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina per cucinare un ottimo piatto a base di fiori di zucca, pecorino e tonnarelli, e nel contempo ha raccontato un po’ la sua storia: “Recitare in Provaci ancora prof è stata un’esperienza bellissima durata tantissimo, fino a 18 anni, poi quando mi sono trovata a decidere cosa fare nella mia vita ho deciso di seguire un’altra mia passione che era cresciuta nel tempo che era quella della cucina”.

“All’inizio mi ha spinto al curiosità sugli ingredienti poi è venuta una possibilità di lavoro e mi sono iscritta ad una scuola di cucina in provincia di Parma ed ho iniziato il mio percorso e da li sono passata ad un ristorante con due stelle Michelin fino alla cucina in digitale, la mia missione è quella di far tornare alle persone che cucinano anche a quelle più svogliate un po’ di farfalle nello stomaco, sia di fame quanto passione della cucina. Ho rinunciato alla mia carriera da attrice per l’amore della cucina? Bhe sì”.

LULU’ GARGARI E MICHELE LA GINESTRA OSPITI DI UNO MATTINA

In studio a Uno Mattina anche l’attore Michele La Ginestra, romano doc, che ha raccontato: “A 15 anni sono andato al Sistina a vedere il Rugantino e li ho deciso di fare l’attore e l’ho presa alla larga e ce l’ho fatta, il Rugantino è una maschera eterna, questa è la quarta ripresa, non so quante volte l’ho fatto, è uno spettacolo che piace, è il racconto di una romanità che non esiste più, quella dell’800, noi romani siamo sinceri, diciamo che è meglio perdere un amico che una battuta, quindi questa romanità piace ma la stiamo perdendo. Io sono un po’ rugantino, tanto, questa voglia di scherzare e ridere ce l’ho… Visto che il Rugantino lo aveva fatto Sordi per me è stato un onore prendere questo testimone”.











