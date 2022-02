Lulù ha un cellulare al Gf Vip?/ Web diviso tra squalifica e tesi del “cronometro di Manuel Bortuzzo”

Scatta il “cellulare gate” nella casa del Gf Vip 2021, con protagonista Lulù. In un video pubblicato sui social, che trovate poco più in basso, si vede la princess sul letto mentre si sta truccando. Vicino a lei c’è Soleil che le chiede che ore sono, e lei apre la borsetta con i trucchi, guarda dentro, e poi dice “l’una”. Un gesto che ha fatto scatenare i social visto che la fidanzata di Manuel Bortuzzo, subito dopo aver detto l’ora, ha controllato le telecamere con uno sguardo un po’ furtivo, e sono molti coloro che hanno pensato che la Principessa abbia con se un cellulare. “Cosa aveva lì dentro se non un cellulare? Squalifica immediata!”, scrive un utente, e ancora “Squalifica immediata x lulu”.

Un altro aggiunge: “Biagio a dicembre aveva il cellulare in tasca una notte suonó e lo prese, c’era anche Giucas, la regia censurò. Doveva essere squalificato”. Sono comunque tanti coloro che si sono schierati dalla parte di Lulù, cercando di fare chiarezza sull’episodio, e sottolineando come la stessa abbia ricevuto “in dono” da Manuel un cronometro che il nuotatore aveva con se per gli allenamenti: “Ma ragionate… – cinguetta un utente via Twitter – se avesse avuto il cellulare, avrebbe già dovuto sapere tante cose da fuori, e oltretutto è vietato da regolamento. Quello era il cronometro di Manuel sul quale è segnato l’orario. Ed in più hanno anche il display del forno per sapere che ora sia”.

LULU’ HA UN CELLULARE NELLA CASA DEL GF VIP? NO, ECCO SVELATO L’ARCANO

Un altro invece aggiunge: “L’hanno detto anche in diretta che hanno il forno con il timer! Ascoltate solo quello che vi fa comodo?”. E ancora: “Manuel le ha lasciato il cronometro che usava lui durante la riabilitazione. Lei ce l’ha da quando lui è andato via”.

“Ma siete seri?? – spiegano ancora via Twitter – Più volte mi è capitato di vedere Manu che guardava l’ora in questo cronometro, ora che lo fa Lulù.. scandalo!! Siete ridicoli. Tra l’altro guardano l’orario sul forno in continuazione e urlano tra di loro l’ora!!”. Insomma se realmente Lulù avesse avuto un cellulare con se, difficilmente la redazione del Gf Vip non se ne sarebbe accorta.

Scusate ma che

storia è?

Dove ha guardato l’ora Lulu?

Ha il cellulare?

E poi guarda furtivamente la telecamera

😱😱😱#Gfvip #solearmy pic.twitter.com/Dgps3PCL7v — Dracarys🔥 (@michicima) February 17, 2022





