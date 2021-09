Lulù Hailé Selassié/ Arriverà il fidanzamento ufficiale con Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip?

Lulù Hailé Selassié è senza dubbio una delle bellezze più luminose e radiose tra le concorrenti del cast del Grande Fratello Vip 2021. Nipote dell’ex imperatore d’Etiopia, Lulù Hailé sta letteralmente facendo innamorare e sognare migliaia di ragazzi di tutta Italia, per la sua storia, la sua dolcezza e la sua, inutile negarlo, regalità.

Soleil Sorge vs Gianmaria Antinolfi/ "Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai al GF VIP..."

Forse un giorno la Disney dedicherà un film anche ad una principessa d’Etiopia e al momento la candidata numero uno per ispirare una principessa potrebbe essere lei, che in fatto di cuore ne sa a sufficienza per essere oggi al centro di alcuni gossip che la vorrebbero già indaffarata in un colpo di fiamma con il concorrente Manuel Bortuzzo. Tutto si è rivelato nella terza puntata dello show, occasione nella quale sia il pubblico sia gli opinionisti hanno chiesto delucidazioni e confessioni ai due dopo le dimostrazioni d’affetto accadute nei giorni precedenti.

Piero Neri, fidanzato Raffaella Fico/ Nozze dopo il Grande Fratello? La promessa e..

Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo, la loro storia d’amore al Grande Fratello Vip si fa seria?

Quando si parla di questa coppia nascente si parla di tutto e di nulla, sorrisi, ammicchi, abbracci affettuosi e innocenti baci di due ragazzi che giocano sul filo dell’alta tensione rischiando di bruciarsi o di costruire un futuro nido dopo l’esperienza mediatica. Per paragonarla ad una bellezza da melodramma la ragazza si è travestita da “Tosca”, abbandonandosi a ‘dolci baci e languide carezze’ con Manuel Bortuzzo, immagini che hanno insospettito gli appassionati sul web ma anche il patron del gioco, il conduttore Alfonso Signorini, che nella veste di Re del gossip italiano ha voluto capire le intenzioni della Principessa etiope investigando con eleganza sulle immagini più volte mostrate durante la diretta della terza puntata.

Francesca Cipriani vs Vera Miales fidanzata di Amedeo Goria?/ Dopo l'attacco al giornalista confronto al GF

Al momento le risposte da parte di Lulù Hailé Selassié si mantengono su espressioni diplomatiche e una motivazione data dalla ragazza al conduttore è stata: “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto, ci siamo trovati molto su questo”. Entrambi dunque restano sul vago, però se Manuel Bortuzzo decidesse di ascoltare gli amici Aldo Montano e Alex Belli, che lo spronano a buttarsi come se si trovasse sul ponte di un pericoloso bungee jumping, potrebbe accadere tutto e presto, perché, alla fine, entrambi sono single, belli, simpatici e la loro eventuale storia potrebbe portarli molto avanti nel programma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA