Lulù inizia a seguire LDA, cosa sta nascendo tra i due?/ I fan sognano…

Esplode il gossip su una curiosa “vicinanza a distanza” tra le due colonne portanti di Amici 21 e il Grande fratello vip 6, rispettivamente LDA e Lulù Selassié. Di recente il popolo del web ha avanzato in massa la richiesta che i due giovani vip collaborassero per il video di Bandana, e tra gli internauti c’è stato anche chi ha fantasticato su un possibile flirt tra il cantante e la princess influencer. Di tutta risposta, il cantante ha destinato un messaggio all’etiope, invitandola a scrivergli nel caso in cui fosse stata disposta a prendere parte al video ufficiale di Bandana, il singolo che fa da apripista al rilascio del primo album dell’ex Amici 21, in uscita a maggio 2022. Che Lulù pensi di accettare la proposta di collaborare con LDA? A quanto pare l’etiope avrebbe già risposto al figlio di Gigi D’Alessio e non si esclude che i due giovani beniamini pop del momento possano a breve conoscersi di persona, dal momento che sono molto richiesti insieme dai loro fedeli sostenitori.

Dal suo canto, l’ex Grande fratello vip 6, reduce dalla fine della sua lovestory con Manuel Bortuzzo, fa in queste ore parlare di sé per un plateale gesto social avanzato via Instagram verso Luca D’Alessio in arte LDA, che ha appena rilasciato un’intervista esclusiva post-Amici 21, in cui, tra le altre cose, spiega come mai al momento non scrive musica in napoletano come il padre famoso, Gigi D’Alessio.

Lulù Selassié e il gesto social per LDA

Nel dettaglio Lulù Selassié ha cominciato a seguire via social LDA, su Instagram, dichiarandosi quindi a tutti gli effetti una fedele seguace del cantautore Pop del momento nonché finalista mancato di Amici 21, per molti contestatori del popolo del web nella polemica in corso in vista della finale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Che LDA possa a breve ricambiare il segui alla bella e dolce Princess Lulù Selassié e avviare la loro tanto desiderata collab in Bandana, come richiesto dal web? Staremo a vedere cosa accadrà…

