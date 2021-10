Lulù, Jessica e Clarissa Selassiè ci provano con fratello Gianmaria/ Lui le snobba

Lulù, Jessica e Clarissa Selassiè ci provano con Francesco Perillo, il fratello di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 2021? Durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Gianmaria Antinolfi riceve una bellissima sorpresa da parte del fratello Francesco. Un momento davvero emozionante per l’imprenditore napoletano promesso a pieni voti dal fratello: “stai raggiungendo tutti i tuoi obiettivi, sono troppo orgoglioso di te. Stai facendo cose fantastiche, hai dimostrato o sempre. Vivi qui, ora, non pensare fuori. Dimenticati di chi c’è fuori”. In tutto questo mentre Francesco Perillo parla al fratello Gianmaria Antinolfi, Alfonso Signorini nota lo sguardo delle tre sorelle Selassié che sedute sul divano guardano il ragazzo con gli occhi a cuoricino.

La scena non passa inosservata ad Alfonso Signorini che richiama subito Lulù, Jessica e Clarissa Selassiè invitandola a raggiungere il fratello di Gianmaria Antinolfi vicino il vetro, ma le tre sorelle smentiscono la cosa: “no Alfonso, forse a Jessica, ma non a noi”. In tutto questo Francesco Perillo le snobba proprio continuando a parlare con il fratello e consigliandolo di viversi la conoscenza con Sophie liberamente e senza alcun problema.

