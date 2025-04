Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, arriva la dura replica delle sorelle Clarissa e Jessica: “Denunceremo”

Si arricchisce con un nuovo capitolo la vicenda di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, i due ex fidanzati che sono finiti in Tribunale con tanto di sentenza del giudice che ha condannato la giovane ad un anno ed otto mesi per stalking nei confronti dell’atleta paralimpico. La Selassiè si è sempre difesa sostenendo di essere innocente mentre invece Bortuzzo ha rilasciato diverse interviste in cui l’attaccava. E soprattutto da Silvia Toffanin a Verissimo ha lanciato delle pesanti accuse contro Lulù, sostenendo che le avesse addirittura alzato le mani.

Ed adesso dopo la replica di Lulù che non solo ha smentito tutto ma ha anche chiesto a Silvia Toffanin e la redazione di Verissimo il diritto di replica, hanno rotto il silenzio anche le altre due sorelle Selassié, Clarissa e Jessica contro Manuel Bortuzzo. Il sempre attento Biccy, infatti, riporta le dichiarazioni del loro legale rilasciate dal loro legale nel programma di Gabriele Parpiglia e Giorgia Semerano 100 Studio che ha dichiarato che le tre ragazze sono pronte a difendersi in sede legale. E non è tutto, perché poco dopo la stessa Jessica ha scritto al giornalista: “Mi ha detto che loro denunceranno.“

Le sorelle Selassié sono pronte a denunciare Manuel Bortuzzo per le dichiarazioni offensive e false che ha rilasciato nei loro confronti durante l’intervista a Verissimo. Del resto è il loro legale intervenuto nel programma radiofonico di Gabriele Parpiglia a spiegare che nelle dichiarazioni dell’atleta paralimpico si sono tutti gli estremi per procedere con l’accusa di diffamazione, sostenendo che l’episodio da lui narrato sull’aggressione in hotel è del tutto inesistente ed è stato raccontato in tv davanti a milioni di persone e dunque ci sono gli estremi per agire. E poco dopo Lulù, Jessica e Clarissa Selassiè si sono dette pronte a denunciare. L’atleta replicherà nuovamente? Quel che è certo è che la vicenda è ben lontana dal concludersi a breve.