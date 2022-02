Lulù, Jessica, Miriana tolgono il saluto a Katia/ Signorini: “Figura di mer*a…”

Katia Ricciarelli lascia la casa del Grande Fratello VIP e Lulù, Jessica e Miriana Trevisan decidono di toglierle il saluto. Questo per contraccambiare la freddezza della cantante, che decide di rivolgere il suo “arrivederci” solo ad alcuni concorrenti specifici: da Giucas Casella a Davide Silvestri, passando per Antonio Medugno. Sono invece parecchi i gieffini ignorati da Katia Ricciarelli, che quando sta per varcare la porta rossa deve fare i conti con l’indifferenza di alcune ragazze della casa. Su tutte Lulù, Jessica e Miriana.

Alfonso Signorini sbotta contro Lulù, Jessica, Miriana: “Non si toglie il saluto ad una signora”

“A casa mia mi hanno insegnato che ad una signora si porta rispetto. Non concedo di ribattere a quanto dico. Nella vita ci sono dei principi sui quali non si può transigere”, interviene molto amareggiato il conduttore. “Anche se non vi ha salutate si porta rispetto, se non vi avesse salutate la figura di mer*a l’avrebbe fatta lei e non voi”, chiude Alfonso Signorini tra gli applausi del pubblico in studio. Lulù e Jessica sono impietrite, Miriana non cambia la sua posizione di una virgola e prende le distanze dalle parole di Alfonso: “Io ero qua, se Katia voleva mi salutava…”.

