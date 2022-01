Lulù, Katia Ricciarelli: “Vuoi che venga al tuo matrimonio con Manuel?”/ “Mi fai anche da damigella!”

Lulù Selassiè proposta choc a Katia Ricciarelli “mi fai da damigella al matrimonio!”

Il matrimonio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembrerebbe oramai esser cosa certa. Nel corso del daytime del Grande Fratello VIP, Katia Ricciarelli ha chiesto alla Principessa: “Vuoi che venga al matrimonio?” La risposta di lei è stata subito pronta: “Certo, ma è ovvio, tutti, tutti voi. Mi fai anche da damigella!” La cantante lirica si è allora offerta per intonare l’Ave Maria. “Certo, sono felice se a te fa piacere, se tu sei disponibile”. Katia non ha avuto dubbi “Lo sono. Tanto vi sposerete di giorno, mia di notte… io, se lavoro, lavoro di notte”.

Lulù, allora ha spiegato che sicuramente il matrimonio durerà tutto il giorno, con cerimonia al mattino e festa nel pomeriggio, fino a sera. “E poi balliamo!” ha esclamato la ragazza. La coppia formata da Manuel e Lulù è stata la prima a prender vita nella sesta edizione del noto reality, e la voglia di matrimonio è ormai un dato certo. I due si amano e voglio coronare la loro romantica storia. La coppia, dopo qualche nube, ha trovato un equilibrio che ha tutti i presupposti per durare anche dopo la fine del reality: d’altrone, è oramai qualche settimana che Manuel Bortuzzo è fuori dal programma.

Le prime indiscrezioni di un matrimonio tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo si sono aggirate quando, nel corso di una messa in scena di Romeo e Giulietta, alla Principessa non è andato a genio che a interpretare i due protagonisti siano stati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A detta sua, sono stati “scartati” dalla recita per via della disabilità di Manuel. E li, Lulù a sbottato: “Siamo fidanzati, ci amiamo, abbiamo dei progetti, siamo sicuri che vorremo stare insieme per il futuro. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme”. Parole che non lasciano sicuramente spazio ad alcuna interpretazione.

Occorrerà dunque aspettare i prossimi mesi per vedere che piega prenderà la relazione tra i due. Una cosa certa è che tra loro è nato un sentimento forte e duraturo, e che Lulà ha tutte le intenzioni di coltivarlo anche al di fuori della cosa, così come Manuel.



