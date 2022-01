Lulù, lettera d’amore a Manuel Bortuzzo/ Lui “Sei la mia bambina. Mamma mia, quanto ti amo”

Lulù Selassiè prende carta e penna “Per il mio amore, il mio Manu…”

La coppia più longeva di questo Grande Fratello Vip è anche quella più amata dai telespettatori. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono sempre più uniti e giurano di avere ancora tanto da raccontare, anche fuori dalla casa di Cinecittà. Nella scorsa puntata del GF VIP, attraverso delle clip, gli spettatori di Canale 5 hanno potuto ascoltare la lettera scritta dal nuotatore e letta da lui in confessionale. In tutta risposta, la princess (fake?) ha deciso di prendere carta e penna rivolgendo anche lei parole al miele al suo attuale compagno. Abbozzando un disegno elementare in copertina, il titolo impresso sulla lettera recitava: “Per il mio amore, il mio Manu. Lulù & Manu”. Il contenuto della lettera resta top secret, con mittente e destinatario unici depositari della sua conoscenza. Tuttavia, la reazione di Manuel Bortuzzo non lascia spazio a dubbi…

La reazione di Manuel alla lettera di Lulù: “Sono pronto a…”

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sono sempre più innamorati. Dopo mesi passati assieme vedono ora vincere l’amore su tutto. Abbracciato a lei, Manuel Bortuzzo ha reagito così alle dolci parole ricevute: “Sei la mia passione più grande perchè quanto ti amo tu non lo sai”. L’emozione ricevuta nel leggere la lettera è stata prorompente all’interno del friulano, il quale dopo un lungo bacio ha voluto accennare le sue emozioni interne: “Davvero amore, sei la mia bambina. Mamma mia, quanto ti amo”. Poco dopo una promessa: “Non ho mai provato delle emozioni così, non lo sai nemmeno tu quanto ti amo…Sono pronto a darti tutto l’amore del mondo”. Ormai prossimo ad abbandonare il Grande Fratello Vip, il concorrente si mostra dunque sempre più innamorato di Lulù Selassiè, una persona speciale che l’ha accompagnato in questo percorso.

#gfvip Manuel legge la lettera che gli ha scritto Lulu, e poi le dice:”mamna mia quanto ti amo”… pic.twitter.com/1spENkU9bm — FD (@FD22667) January 23, 2022

