Lulù, lite con Barù:“Ma che ca*zo devo dire?”/ Piange per Bortuzzo e urla “perché è andato via Manuel?”

Alta tensione nella casa del Gf Vip 2021 fra Barù e Lulù Selassiè. I due hanno litigato nelle scorse ore in quanto, secondo il food blogger, la principessa non avrebbe usato verso di lui le maniere più educate. Nel video pubblicato da Mondoreality, che trovate qui sotto, si vede il nipote di Costantino della Gherardesca in camera da letto discutere con la fidanzata di Manuel Bortuzzo: “Son sbagliato io? – le chiede – ringrazia e basta”. A quel punto Lulù ha replicato: “Non ho detto, sei il mio schiavo vai subito a prendere”.

E ancora: “Non ti ho detto niente, stavi seduto e ti ho detto ‘amo è frizzante’, ti prego Barù… ma che ca*zo sai perchè ho detto quello? Perchè ho visto che io ero qui, e tu eri in questa posizione verso di me, ho visto in questa mano l’acqua frizzante e poi nell’altra mano quella naturale, non ho visto quando l’hai appoggiata dopo, pensavo che avessi messo solo quella frizzante e ho detto “o ma è frizzante”, che ca*zo devo dire? “mio signore la ringrazio mille signore Barù, la ringrazio immensamente””, al che Barù ha replicato: “Sì, una persona educata avrebbe detto, scusami tanto.. una persona educata… se vuole fare la principessa, avrebbe detto, grazie Barù”.

LULU’ VS BARU’ SCONTRO PER L’ACQUA: LA PRINCESS SCOPPIA A PIANGERE

Ma la sorella di Jessica e Clarissa Selassiè non ci sta: “Ma lo faccio sempre con tutti, pure con lei dico sempre grazie mille, grazie. lo dico sempre grazie, dico grazie mille”, di nuovo Barù: “Avresti dovuto dire grazie mille, peccato mi andava naturale”, e ancora Lulù: “Nessuno lo fa, dico pure sempre per cortesia e per favore che nessuno lo fa”.

Poi il food blogger: “Ieri non l’avevi fatto, ti è capitato quello sbagliato (ridendo ndr)”, ma Lulù non ci sta: “Non è vero te lo dico tutti giorni anche quando fai le cose per me”, e a quel punto Barù ha ceduto: “Lo so, ringrazi sempre”. Lulù alla fine è esplosa in un pianto, invocando il suo fidanzato: “Che devo fare ragazzi? Io non ce la faccio più, perchè è andato via sto ca*zo di Manuel porca pu*tana?”.

