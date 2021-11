Lulù non fa la nomination e Signorini perde le staffe/ “Fuori dal Grande Fratello!”

Momenti di tensione al Grande Fratello VIP 2021 durante le nomination. La princess Lulù Selassiè nomina Manila Nazzaro ma non fornisce una motivazione valida, facendo imbestialire Alfonso Signorini. “Avevo appena detto di dare delle motivazioni valide…”, commenta seccato il presentatore. Lulù fa spallucce e non aggiunge elementi significativi alla sua votazione, irritando ulteriormente Signorini. “Stai giocando al Grande Fratello se non ti vuoi esporre sei fuori!”, esplode il conduttore. Lulù è molto amareggiata e non si capacita della sfuriata di Alfonso: “Io non ho litigato con nessuno, non ho motivi da dare”, spiega la concorrente.

Lulù Selassiè/ Innamorata di Manuel Bortuzzo, ma con Soleil fa impazzire tutti

Lulù Selassié fa infuriare Alfonso Signorini al Grande Fratello VIP

Alla fine è Manila Nazzaro a suggerire una motivazione valida a Lulù, ma il clima resta infuocato e Alfonso Signorini dà un avvertimento molto chiara alla giovane concorrente. “Non hai motivazioni? Ci saranno pure delle preferenze in una casa. Se tu mi nomini Manila ci dev’essere un motivo altrimenti non puoi giocare al Grande Fratello VIP. Ti dico solo una cosa – continua serio Alfonso Signorini – la prossima volta voglio una nomination da parte tua, con una giustificazione. Punto”. Altrimenti…

