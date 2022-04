Lulù reagisce alle parole di Alex Belli/ Clarissa interviene e difende sua sorella

Alex Belli a Pomeriggio 5 ha commentato la recente rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo raccontando come durante il momento clou della rottura le tre sorelle fossero in sua compagnia per uno servizio fotografico, raccontando anche di aver sentito il papà del nuotatore: “Ho sentito Franco, il papà di Bortuzzo, la verità è questa: lui li ha lasciati vivere perché abitavano nella stessa casa. Il grande Fratello Vip è bello perchè è una bolla, ci sono tante coppie che rimangono. La prova del nove è proprio fuori”.

Alex Belli ha raccontato il momento in cui durante il set fotografico ha capito che qualcosa tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo non andava: “Quando si sono lasciati loro erano da me. ho scattato alle tre sorelle Selassié in studio e litigavano. C’erano dei problemi che venivano da lontano”.

La reazione di Lulù Selassié alle parole di Alex Belli

Lulù Selassié sui suoi social ha fatto capire ad Alex Belli di non aver gradito le sue parole in merito alla rottura con Manuel Bortuzzo cancellando un post dal suo profilo Instagram che faceva riferimento proprio allo shooting fatto nella factory dell’attore e eliminando le storie in evidenza che raccontavano il servizio fotografico.

A difendere Lulù Selassié ci ha pensato anche sua sorella Clarissa che su Twitter ha manifestato il suo gradimento ad alcuni commenti contro Alex Belli come alcuni tweet che raccontavano l’accaduto: “Lulù ha tolto il post con le foto di AB per me a conferma che lui ha detto stron*ate e punto”. Arriverà a breve la risposta dell’attore?

