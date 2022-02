Lulù sbotta “Non sono pazza, non voglio lasciare il GF VIP!”/ “Nessuno mi capisce”

Momenti di sconforto e lacrime per Lulù Selassiè in quest’ultima settimana del Grande Fratello Vip 2021. In vista della puntata di questa sera, la principessa si è mostrata molto preoccupata per quello che verrà detto sul suo conto, quindi ha chiesto a Miriana Trevisan di prendere le sue difese giustificando le sue azioni. Ma la showgirl, anche se dispiaciuta per la coinquilina, ha detto di non essere d’accordo: “Mi stai chiedendo di fare una cosa che non è nel giusto”.

Miriana Trevisan "Lulù Selassiè mi ha ricattata"/ "Ma non posso mentire in diretta…"

Miriana Trevisan ha quindi spiegato di non voler giustificare certi comportamenti che ritiene sbagliati. Lulù non ha gradito però la risposta della coinquilina e quindi le ha rinfacciato di averla difesa quando è stata attaccata nella casa. “Io ti ho difeso altre volte contro persone, come ho fatto con Manila. Sono una ragazza, ho sofferto tanto nella vita, ho avuto tante situazioni pesanti”. Lulù Selassiè, dunque, non si sente capita neppure da Miriana che considera una persona molto importante.

Miriana Trevisan bacchetta Delia Duran “flirtavi con Barù!”/ Manila “Sei sensuale con lui”

Lo sfogo di Lulù Selassiè “Manuel Bortuzzo mi ha detto che…”

“Io ero triste e piangevo per la canzone. Bastava dire alle ragazze di capirmi e che sono così, invece sei andata via e questo mi fa soffrire, non vengo mai capita da nessuno”, ha raccontato Lulù Selassiè nel suo momento di sfogo al Grande Fratello Vip 2021. E ha anche confessato una cosa che le ha detto Manuel Bortuzzo prima di lasciare la Casa: “Mi dispiace che me ne vado, perché quando me ne andrò tu starai da sola”.

Poi ha proseguito il suo sfogo: “Non voglio che la gente pensi che sono infantile, viziata, che volevo la canzone, che sono pazza, che sono triste, che devo andare via perché non sto bene”. Miriana Trevisan però è ferma nella sua posizione: nonostante l’affetto per Lulù, non ha intenzione di mentire solo per proteggerla. “Non hai bisogno di essere difesa, la gente lo capirà”, ha invece detto Jessica Selassiè alla sorella Lulù vedendola in lacrime e provando a farla ragionare.

Cardi B commenta Lulù Selassié "star dello show"/ GF Vip, il rap sexy della Princess…

© RIPRODUZIONE RISERVATA