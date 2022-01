Lulù Selassiè a Jessica “Ecco quando Manuel Bortuzzo uscirà”/ Svelata la data

Lulù Selassié ha svelato la data in cui il suo Manuel Bortuzzo, la sua dolce metà dentro la casa del Gf Vip 2021, lascerà appunto la stessa dimora del reality show di casa Canale 5. Parlando con la sorella Jessica, dopo che la stessa era apparsa un po’ amareggiata a seguito del confronto con la mamma di Sophie Codegoni, Lulù ha spiegato: “Io devo stare con Manu ora perché venerdì va via ed ora voglio fargli compagnia, non posso rischiare che te ne vai anche tu venerdì, ma sei pazza? Pensa alle mia parole, anche la mamma te le direbbe”.

Di conseguenza, se tutto andrà come previsto, il giovane nuotatore dovrebbe abbandonare il programma durante la prossima diretta, quella di venerdì 21 gennaio. Quelli che stanno vivendo in questi giorni saranno quindi gli ultimi per la coppia dentro la dimora spiatissima, per poi ritrovarsi fra qualche settimana al di fuori della stessa, quando comincerà la vera vita. Recentemente il nuotatore aveva spiegato che avrebbe lasciato la casa venerdì scorso, 14 gennaio, o ieri, durante la diretta del lunedì, ma alla fine ha tenuto duro ed ha deciso di darsi come ultima data il prossimo 21 di questo mese.

LULU’ SELASSIE’ SVELA A JESSICA LA DATA D’USCITA DI MANUEL BORTUZZO: ORMAI MANCA DAVVERO POCO

Manuel Bortuzzo di fatto si è già congedato da Lulù, scrivendole una splendida lettera d’amore, e ormai la sua decisione sembrerebbe essere presa anche perchè, come spiegato dal padre del ragazzo, lo stesso sta perdendo troppo peso per via di un’alimentazione non consona alla sua disabilità. Tra l’altro venerdì prossimo rischia di uscire anche la stessa Jessica Selassié, visto che è stata nominata dai coinquilini assieme a Federica Calemme Davide Silvestri e la coppia Giacomo Urtis, Valeria Marini. “Jessica la smetti di star dietro a loro due? – un’altra parte della chiacchierata fra Lulù e la sorella – la smetti di fare quelle battute? Ma che sei una comica che devi fare battute? No, e allora smettila. Fai soffrire mamma, fai soffrire Clary!”.

E ancora: “Jessica, lui non è l’uomo della tua vita. (ha detto riferendosi a Basciano ndr) Sei stata innamorata nella tua vita? Sì! […] Ora lo dico per te, staccati da Alessandro e non pensare a queste ca**te. Stai con me e Manu e se vedi Ale e Sophi da soli in casa non andare da loro! Se tu durante il giorno stai con me e Manu non mi dai fastidio, anche la notte vieni a dormire con noi!”.



