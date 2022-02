Lulù Selassié a rischio squalifica per bestemmia al GF VIP?/ Il video divide i fan

Quando ormai si fa sempre più vicina la finale del Grande fratello vip in corso, esplode un nuovo caso mediatico che vede protagonista una tra i papabili candidati alla vittoria del reality, Lulù Selassié. La princess etiope è in queste ore accusata dai fedeli telespettatori del reality di aver imprecato, rendendosi protagonista di una bestemmia. Un’accusa durissima quest’ultima ai danni dell’etiope, che di recente è passata al centro dell’attenzione mediatica per aver tacciato Katia Ricciarelli di essere complice della presunta diffamazione mossa da Nathalie Caldonazzo ai suoi danni e contro la sua famiglia reale, nel reality. Nel frattempo, spunta un video, che farebbe luce sull’affaire bestemmia appena esploso.

Gf vip, Lulù Selassié tacciata di bestemmia: è polemica

Il Grande fratello vip in corso volgerà al termine il prossimo 14 marzo 2022, quando andrà in onda su Canale 5 la finale che decreterà il vincitore assoluto del reality, e, intanto, la seconda finalista –Lulù Selassié– subisce un’accusa durissima da parte dei telespettatori attivi in rete, il che potrebbe compromettere il suo gioco. Secondo i detrattori, così come emerge sui vari social, la princess etiope è tacciata di essersi lasciata scappare una bestemmia contro la Madonna, in un momento vissuto in sala-trucco, dinanzi allo specchio.

Nel momento incriminato, passato al vaglio del giudizio popolare in rete in una serie di video presto divenuti virali, l’etiope indossa una vestaglia total-pink mentre si dedica alla cura dei capelli, quando ad un certo punto perde le staffe, perché non trova una spazzola con cui possa districare i nodi dei suoi ricci al naturale.

Spunta il video del presunto caso-bestemmia: Lulù Selassié è a rischio, al Grande fratello vip?

Tuttavia, c’è anche chi, tra i telespettatori del Grande fratello vip di Alfonso Signorini in corso, nel web, si mobilita per difendere la posizione di Lulù Selassié (accusata anche di plagio da Antonella Fiordelisi, ndr), rispetto all’accusa di bestemmia. I supporter della princess, dal loro canto, evidenziano che la diretta interessata abbia sì perso la pazienza, lasciandosi sfuggire parole colorite, ma senza ricorrere alla presunta imprecazione, per cui ora i detrattori invocano la sua squalifica dal reality. “Non ha bestemmiato”, si legge nella descrizione del video che scagionerebbe l’etiope dall’accusa del momento. E a margine del post che farebbe luce sul caso, intanto, i commenti social non si sprecano: “In camera appena sveglia Lulù blaterava per la musica dicendo ‘oddio’…oppure ‘porca tro*a’…ma non ha bestemmiato”, “Sempre a proteggerla, chissà perché è intoccabile?!?”.

