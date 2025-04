Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip voltano le spalle a Lulù Selassiè. Ma, facciamo chiarezza. Nelle ultime settimane, Lulù è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo essere stata condannata a un anno e otto mesi per stalking nei confronti dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Una sentenza che ha ovviamente fatto molto scalpore, considerando anche che il pubblico ha avuto modo di veder nascere la coppia all’interno della Casa più spiata d’Italia quasi quattro anni. Sebbene la rottura tra Manuel e Lulù risalga ormai a tre anni fa, la situazione tra i due sarebbe progressivamente degenerata segretamente, fino ad arrivare alla denuncia presentata da Manuel pochi mesi fa.

Un’accusa che ha portata inizialmente all’imposizione del braccialetto elettronico per la Selassiè e, successivamente, alla sua condanna. A seguito della sentenza, l’influencer ha rotto il silenzio, svelando di essere stata nascosta per tre anni da Bortuzzo, con il quale avrebbe sempre mantenuto una relazione piena di tira e molla fino ad aprile del 2024. L’ex vippona ha negato di averlo pedinato o aggredito, bensì di essere stata parte di una storia tossica e folle.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi voltano le spalle a Lulù Selassiè: dettagli

La denuncia di Manuel Bortuzzo ha ovviamente stravolto la vita di Lulù Selassiè e delle sue sorelle, Jessica e Clarissa. Dopo un anno di silenzio, le tre hanno rotto il silenzio prima sui social e poi in un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia, parlando del brutto periodo che stanno vivendo. Le sorelle Selassiè hanno respinto ogni accusa, dichiarando di star subendo gravi ripercussioni lavorative a causa della vicenda e di voler raccontare la propria verità. Nelle ultime ore, poi, Jessica Selassiè ha svelato anche che diversi ex concorrenti del GF Vip, con cui avevano mantenuto un rapporto d’amicizia per anni, si sarebbero improvvisamente allontanti.

In particolare, stando a quanto riportato da Parpiglia, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi non avrebbero invitato Lulù e Clarissa al loro matrimonio, sotto richiesta dello stesso Manuel. A quanto pare, il nuotatore avrebbe chiesto alla coppia di poter chiamare solamente Jessica, così da non incontrare le altre due sorelle. Federica e Gianmaria avrebbero accolto la sua richiesta, prendendo così le sue parti. Tuttavia, la maggiore delle Selassiè ha ovviamente rifiutato l’invito, rimanendo solidale alle sorelle.