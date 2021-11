Lulù Selassiè ad Alex Belli/ “Forse Delia Duran vuole una cosa con te e Soleil Sorge”

Delia Duran non sopporta Soleil Sorge per l’amicizia con il marito Alex Belli? Non proprio secondo Lulù Selassiè, che ha una teoria molto particolare sulla moglie dell’attore, che si è definita la pantera latina dell’America del Sud al Grande Fratello Vip 2021. Non è passato inosservato alla “principessa” il fatto che la modella sudamericana prima ha attaccato l’influencer e poi le ha riservato dei complimenti. «Tesoro, ma forse vuole fare una cosa, cioè, un avvicinamento a te e a Soleil. Io non so i vostri gusti. Che ne so io, non so i vostri. Però magari le piace Sole, pure. Le piace e magari vuole avere una cosa con voi due insieme», ha detto Lulù Selassiè ad Alex Belli dopo lo scontro tra la moglie di lui e Soleil Sorge.

Carmen Russo vs Alex Belli, Gf Vip/ "Vittima di te stesso, ti viene bene recitare..."

La cosa non è rimasta lì, perché poi Lulù ne ha parlato anche Sophie Codegoni, esponendole la sua teoria. «Io non so che tipo di matrimonio abbiano e non giudico. Ho pensato che a lei potesse piacere Soleil e magari volesse provarci».

Delia Duran su Soleil Sorge “Magari condiviso questa attrazione…”

A insospettire Lulù Selassiè è il fatto che Delia Duran durante il confronto-scontro con Soleil Sorge abbia cambiato tono verso la fine, arrivando addirittura a farle dei complimenti. «Ora vorrei dire una cosa su di lei, credo che tu sia una bellissima ragazza Soleil. Quindi tanto di cappello davvero. In verità mi dispiace per questa situazione che si è creata. Per questo vorrei concludere con un bel complimento da amica e ripeto che sei molto bella», ha cominciato Delia Duran. A questo punto è arrivata la provocazione: «E poi a te Alfonso, mandami nella casa del GF Vip. Magari se io sto vicino a loro non avrò i miei dubbi. Oppure invece condivido questa attrazione che c’è tra loro e vediamo».

Clarissa Selassiè, sfogo vs Gf Vip/ "Non me ne frega un caz*o di Alex e Soleil..."

Queste parole non sono passate inosservate, infatti prosegue il dibattito sui social, dove c’è chi ritiene però che possano essere parole provocatorie dettate dalla possibile volontà di Delia Duran di diventare concorrente del Grande Fratello Vip 2021.

LEGGI ANCHE:

GRANDE FRATELLO VIP 2021 PAGELLE 18a PUNTATA/ Sophie senza pietà con Gianmaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA