Lulù Selassiè, amaro sfogo su Sophie Codegoni/ “Prima era sempre allegra, ora…”

Sophie Codegoni e Lulù Selassiè, dopo le prime gelosie della principessa per le presunte attenzioni che Sophie dava a Manuel Bortuzzo durante le prime settimane del Grande Fratello Vip 2021, hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Tra le due, infatti, è nata un’amicizia che le ha portate a supportarsi e ad aiutarsi ogni volta che c’era la necessità di farlo. Anche quando litigavano, trovano sempre il modo per rasserenarsi dopo pochi minuti con un abbraccio. Da qualche tempo, tuttavia, pare che le cose tra le due siano cambiate. A far notare il diverso atteggiamento di Sophie è stata Lulù durante una chiacchierata in giardino con Miriana Trevisan.

A causa di una battuta sull’aperitivo fatta da Lulù, Sophie tirato fuori il proprio malcontento nei confronti dell’amica. Tutto è nato quando Sophie è stata chiamata in confessionale per la scelta del menù dell’aperitivo. Lulù ha fatto notare alla Codegoni quanto fosse insolita quest’attività per lei dal momento che, da settembre, la scelta del menù è sempre toccata a chi ha poi cucinato. “Ci hanno sempre pensato Jessica e Manila. Ora Barù e quando c’era Alex perchè anche lui cucinava” dice la principessa. “In realtà ho sempre cucinato io con Jessica” ha ribattuto Sophie. Lulù ha così invitato l’amica a stare calma: “Io non ti ho urlato o aggredito, ero tranquilla” , ha concluso la principessa chiudendo la questione.

Confidandosi con Miriana Trevisan, Lulù Selassiè non nasconde la propria delusione per le continue incomprensioni con Sophie Codegoni. La principessa ritiene che le litigate con Alessandro Basciano influenzino l’atteggiamento di Sophie che tirrerebbe fuori il proprio nervosismo con le amiche.

“Prima era sempre allegra e tranquilla. Anche quando litigava con Soleil e venivano dette cose pesanti, lei lasciava perdere. Ora, invece, scatta immediatamente. Non voglio che viva questo Grande Fratello con tensione. Lei è bella, dolce e giovane e non voglio che questo lato non ci sia più per colpa di discussioni inutili e non è contro Alessandro perchè anche lui dovrebbe essere più comprensivo nei suoi confronti”, ha detto Lulù.

Lulu sempre lucida su il rapporto tra Sophie e egoman2 pic.twitter.com/D2sbjUNjqD — peter (@peter78150525) February 10, 2022





