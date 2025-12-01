Lulù Selassiè si racconta sui social al netto della condanna per stalking dopo le accuse dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

E’ un periodo tortuoso per Lulù Selassiè alle prese con la condanna in primo grado per l’accusa di stalking mossa in tribunale dall’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. L’amore era nato sotto i riflettori del Grande Fratello Vip ma il futuro per la coppia è stato tutt’altro che placido una volta a contatto con la realtà. La giovane è in attesa di conoscere il suo futuro giudiziario e nel frattempo ha scelto di veicolare tramite i social – come riporta LaNostraTv – alcune riflessioni sul momento attuale.

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata, foto conferma: "Ha fatto più rumore di tutti"/ Addio Lulù Selassiè?

“Un anno pieno di difficoltà, tra momenti bui, depressione e persone che mi hanno abbandonata… Nonostante tutto, ci siete voi”, Lulù Selassiè parla così ai fan sui social celebrando la vicinanza ricevuta in questo periodo difficile scandito dalle turbolenze legali legate alle accuse mosse dall’ex fidanzato Manuela Bortuzzo. Il caso di stalking verrà presto discusso nuovamente in tribunale con il secondo appello di aprile; punta proprio su quel mese l’ex volto del Grande Fratello Vip che, stando alle sue sensazioni, può essere un mese ricco di novità anche positive.

Manuel Bortuzzo, chi è la nuova fidanzata dopo Costanza Di Stefano?/ Beccato con altra ragazza, fan scatenati

Lulù Selassiè confida nell’appello dopo la condanna per stalking: “Potrò dimostrare la mia innocenza…”

“Sarà un mese importante con tante novità; c’è l’appello e sarà dunque un momento fondamentale per dimostrare la mia innocenza”, non si perde d’animo Lulù Selassiè e in attesa di conoscere quale sarà la conclusione dello scontro in tribunale con l’ex fidanzato Manuela Bortuzzo confida in una rinascita senza dimenticare chi le ha dato e le dà sostegno in questo periodo particolarmente difficile: “Sono grata a chi è rimasto, chi mi ha fatto sentire il sostengo ignorando il giudizio altrui”.

Lulù Selassiè, il padre attacca Manuel Bortuzzo dopo il carcere/ “Non meritava Lulù"

Intanto, Lulù Selassiè – come riporta LaNostraTv – ha raccontato sui social di essere già alle prese con un recupero graduale della sua quotidianità a prescindere dalle controversie legali – condannata per stalking dopo l’accusa dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo – e da quello che le riserverà il futuro. “Sto ricominciando a respirare, vivo la vita passo passo e anche se non riesco a condividere ancora tutto spero che voi (fan) possiate capirmi”.