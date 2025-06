Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono sposati dopo l’amore scoppiato al Grande Fratello Vip qualche anno fa. A fare scalpore al loro matrimonio è stata una grande assente, Lulù Selassiè. Ma perchè non si è presentata? Aveva ricevuto l’invito? Andiamo con ordine e scopriamo il motivo di questa scelta. Il 7 giugno 2025 la celebre coppia ha pronunciato il fatidico sì a Sorrento, con uno splendido sfondo del mare della Costiera. Un vero e proprio sogno quello di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, che finalmente si sono promessi amore eterno.

Lulù Selassié, arriva polizia a casa, cos’è successo?/ Jessica: "Situazione peggiorata"

Lui, che diverso tempo fa aveva vissuto un flirt con Belen Rodriguez, ha capito di amare intensamente la sua Federica tanto da averle fatto la proposta nella romantica spiaggia di Milos, Isola Greca mozzafiato. Tanti gli invitati tra cui Giulia Cavaglià e Antonella Fiordelisi che hanno accompagnato gli sposi. Tra tutti è spuntato anche un viso familiare, quello di Manuel Bortuzzo che ha prontamente accettato l’invito della coppia. Grande assente Lulù Selassiè, la quale non sarebbe stata invitata per un motivo ben preciso.

Manuel Bortuzzo supporta Alessandro Basciano? Il like scatena la polemica/ Il gesto dopo il caso con Lulù

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi lasciano fuori Lulù Selassiè: tutto per il quieto vivere?

Coinvolta di recente nello scandalo per lo stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè non è venuta. Il motivo risiederebbe nel fatto che il nuotatore ha accettato l’invito al matrimonio. Di conseguenza, se c’è lui è stato meglio non invitare anche lei. La scelta della coppia pare essere stata fatta per evitare di mettere in difficoltà Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. “Manuel Bortuzzo avrebbe preteso che Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme non invitassero Lulù e Clarissa Selassiè al loro matrimonio ma soltanto Jessica. Richiesta accolta dalla coppia nonostante la grande amicizia con le Selassiè. Jessica ha poi declinato l’invito per solidarietà

alle sorelle“. Queste le parole di Gabriele Parpiglia. Cosa ne pensate? Hanno fatto bene i novelli sposi a lasciare la ragazza fuori dalla cerimonia?