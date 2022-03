Lulù Selassiè attacca Barù “I televoti vinti da lui molto ambigui”/ “Mi fa schifo…”

Lulù Selassiè si trasforma in una vera tigre per difendere le persone che ama e, dopo aver ascoltato le critiche durissime che Barù ha rivolto alla sorella Jessica, ma anche alla propria famiglia, punta il dito contro il nipote di Costantino Della Gherardesca. Se Jessica, dopo aver ricevuto le scuse, pare si sia leggermente ammorbidita, Lulù, pur avendo un atteggiamento gentile e sereno, non sembra disposta a perdonare così facilmente tutto ciò che è stato detto su Jessica. Ieri sera, mentre si preparavano per la serata, Jessica, Lulù e Delia si sono ritrovate nella zona beauty. L’argomento della loro conversazione è stato Barù e la fidanzata di Manuel Bortuzzo, schietta e senza filtri, ha parlato non solo dell’atteggiamento di Barù, ma anche della sua vittoria al televoto contro Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. Vittoria che gli hanno permesso di conquistare il quarto posto da finalista del Grande Fratello Vip 2021.

“Ha vinto due televoti contro due che stavano qui da sei mesi e infatti per me questa è una cosa molto ambigua. Queste sono le cose che devo dirti, mi spiace ma voglio svegliarti”.

Lulù Selassiè contro Barù per la sorella Jessica

Di fronte alle lacrime versate da Jessica per Barù, Lulù Selassiè ha assunto un atteggiamento di difesa nei confronti della sorella. Consapevole di avere un carattere più deciso, Lulù sta provando a far capire alla sorella di dover andare avanti e di non pensare a ciò che sarebbe potuto diventare il suo rapporto con Barù.

“Ma ti rendi conto di quello che ha detto su di noi? Hai sentito le sue parole? Dice che sei sporca tu? Non si è visto che piedi sporchi che ha? Ma non si vergogna lui? Schifo, non permetto queste cose, è una persona falsa, furba, mi fa schifo, schifo ma letteralmente”, conclude come riporta Biccy.

