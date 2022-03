Lulù Selassiè attacca Jessica “Leccona!”/ “Lecchi il cu*o a Barù e non difendi me!”

Lulù Selassiè sbotta contro la sorella Jessica “Sei una leccona!”

Nelle scorse ore la casa del Grande Fratello Vip è stata scossa dal vibrante litigio tra Lulù Selassiè e Barù Gaetani. Dopo il rimprovero di lui dovuto all’aver trovato i suoi vestiti fuori dall’asciugatrice è scoppiata la bagarre. “Dice che io faccio la vittima! Ma quale vittima? Cioè mi deve aggredire per queste ca**ate dell’asciugatrice. Ma stiamo scherzando?” – ha sbottato la princess (fake?) in camera da letto rivolgendosi alla sorella Jessica Selassiè, la quale però sembrava ignorarla mentre metteva a posto l’armadio. Lulù Selassiè a questo punto si è sentita abbandonata e ha rivolto parole dure verso la sorella maggiore: “Tanto te non parli neanche. Sei una leccona che deve stare sempre dietro a leccargli il cu*o! Non difendi neppure tua sorella. E io ti sto pure facendo il letto. Poi non faccio niente, pensa che persona stupida che sono!”.

Manila Nazzaro, solidarietà a Lulù Selassiè ma…

Barù Gaetani ha provato a riavvicinarsi a Lulù Selassiè visibilmente arrabbiata e delusa per quanto capitato. In particolare, la ragazza se l’è presa perchè sotto accusa. Il cuoco così ha cercato di abbassare i toni: “Io ti voglio bene e non voglio parlare male di te. Sei una persona stupenda però devi accettare le critiche”. Ovviamente il suo tentativo non è servito a nulla. Anche Manila Nazzaro ha detto la sua, manifestando un certo disappunto per quanto combinato da Lulù Selassiè a pranzo: “Si però oggi hai fatto quella maledetta piadina per Antonio e c’era tutto il lavandino pieno. E Antonio neanche se l’è mangiata”. Pochi secondi dopo, l’ex Miss Italia ha cercato confortare Lulù Selassiè: “Non è vero che non fai niente e tutti fanno qualcosa per te. Su questo non sono d’accordo. Però sull’asciugatrice ha ragione…”

