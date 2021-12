Lulù Selassié/ Baci e tenerezze con Manuel, ritrovato feeling “o tutto o niente…”

Lulù Selassié protagonista indiscussa del GF Vip

Lucrezia Selassié, da tutti chiamata Lulù, è indiscutibilmente tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sin dall’inizio ha fatto parlare di sé ed ha dato molto al pubblico, aprendosi e raccontando senza filtri le proprie ferite. Ha condiviso con gli altri concorrenti o in alcuni sofferti confessionali le difficoltà vissute da adolescente, toccando tematiche delicate come bullismo, razzismo ed emarginazione, che la stessa ha sperimentato sulla propria pelle e che l’hanno profondamente segnata, tanto da essere ancora oggi molto fragile ed insicura nei rapporti con gli altri. Insicurezze che sono emerse pienamente anche dalla sua storia con uno dei concorrenti più amati di questo GF Vip, ovvero Manuel Bortuzzo, con cui Lulù ha instaurato un rapporto molto profondo che tra allontanamenti e riavvicinamenti è andato oltre una semplice amicizia.

Nel corso dell’ultima puntata Lucrezia era tra le tre nominate, assieme alla sorella Jessica e Patrizia Pellegrino che è stata poi l’eliminata. La lettera di Christian Selassié era indirizzata anche a Lulù, della quale il fratello trentaduenne ha detto cose bellissime, in particolare riguardo la sua innata dolcezza che pochi possono capire a pieno.

Confronto acceso con la Monsè ma con l’immunità…

Lulù Selassié è stata però anche protagonista di un momento di grande tensione: il confronto con Maria Monsé, con la quale in settimana c’era stato un acceso dibattito. La Monsé è tra le ultime entrate nella casa, e sostiene di non essere stata accolta dagli inquilini, di sentirsi emarginata. Lulù non crede che questo sia vero ed ha sostenuto il proprio pensiero prendendo nettamente posizione. Da questo è scaturito il litigio tra le due. Durante il confronto Lulù ha confermato quanto già detto, ma si è scusata per le parole forti e per le offese rivolte alla Monsé.

La Selassié è una concorrente che divide il pubblico, tra chi la apprezza per l’empatia, la dolcezza e la sensibilità che spesso dimostra verso chi la circonda, e chi invece la trova una ragazza arrogante e vanitosa. Al momento in ogni caso Lucrezia può stare tranquilla: nell’ultima puntata ha ricevuto l’immunità da Adriana Volpe, che ha voluto premiare la ragazza per il percorso di crescita che sta facendo all’interno della casa e per aver dimostrato una maggiore indipendenza rispetto al rapporto con Manuel. Nella prossima puntata probabilmente verrà riaperta la questione dello scontro con Maria Monsé e si potrebbe parlare anche del riavvicinamento con l’ex nuotatore, diventato nuovamente suo complice.

Il riavvicinamento a Manuel Bortuzzo

Le giornate per Lulù Selassié sono improvvisamente cambiate in seguito all’ormai insperato riavvicinamento a Manuel Bortuzzo. Gli ultimi risvegli, infatti, sono stati per la principessa etiope all’insegna delle tenerezze e delle effusioni da parte del ragazzo che ha avuto nei suoi confronti un vero e proprio ritorno di fiamma. Una sintonia ritrovata sebbene nelle precedenti puntate la Selassié si era detta ormai pronta a metterci una pietra sopra.

La sua perseveranza, però, a quanto pare ha avuto la meglio riuscendo a far cambiare idea a Manuel dopo i loro ultimi accesissimi scontri. Che sia un ritorno di fiamma o una semplice strategia di gioco, quella messa in atto dal giovane? E’ questo il timore dei fan della ragazza che temono che il suo equilibrio già estremamente fragile possa essere messo a repentaglio da una nuova delusione dietro l’angolo. Con l’incoscienza dei ragazzi della sua età, però, Lulù ha deciso di viversi a pieno questi momenti di tenerezza reciproca senza porsi tante domande. E quest’ultimo sembra aver compreso cosa non andava tra loro: “Doveva essere o tutto o niente…”.

