Lulù Selassiè “Barù mi hai aggredito!”/ Sussulti, palpitazioni “Mi viene da piangere”

Nervi a fior di pelle nella casa del Grande Fratello Vip. Lulù Selassiè e Barù Gaetani sono stati artefici di un lungo diverbio. A un certo punto la princess (fake?) quasi si è sentita male. Con la voce tremante e le palpitazioni, dopo esser stata sgridata da Barù per aver tirato via la roba dell’asciugatrice, Lulù Selassiè si è lamentata con il co-inquilino: “A una ragazza non si urla in questo modo. Mi fai spaventare!“. Barù Gaetani cercando di minimizzare l’accaduto, la sorella di Jessica Selassiè facendo valere le proprie ragioni: “Un uomo che mi urla in questo modo…a me viene da piangere! Tu non sai quello che mi è successo a me prima. Questo mi spaventa, ok?”. La discussione è andata avanti per diversi minuti. “Non hai rispetto per le robe degli altri!” – ha sbottato il cuoco che poi ha aggiunto “Eh…hai il trauma…non ti si può mai dire nulla, sei intoccabile!”.

Barù Gaetani rimprovera Lulù Selassiè “Hai lasciato un casino in cucina!”

Lulù Selassiè e Barù Gaetani hanno avuto un acceso litigio, poche ore fa, nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver rimproverato la co-inquilina di aver liberato l’asciugatrice dai suoi vestiti, il cuoco difronte ai rimproveri per i modi utilizzati nel parlarle ha sbroccato, dichiarando di essere stufo degli atteggiamenti di Lulù Selassiè. Rivolgendosi direttamente a lei le ha detto: “Hai lasciato un casino in cucina, come sempre abbiamo dovuto lavare tutti i piatti noi”. Tuttavia la ragazza ha respinto questo tipo di accusse ribadendo il suo impegno all’interno della casa di Cinecittà: “Io ogni volta che mangio qualcosa lavo sempre i piatti. Tu lo sai perchè mi vedi, sei sempre in veranda, zona cucina. Tu e Davide…”

