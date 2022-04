Lulù Selassiè bloccata da Franco Bortuzzo?/ Il gesto social del padre di Manuel…

Cos’è successo tra Lulù Selassiè e Franco Bortuzzo? E’ questa la domanda più gettonata sui social dopo che Deianira Marzano, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la segnalazione di un’utente che le ha svelato la scomparsa del like del padre di Manuel al profilo della principessa etiope. Deianira Marzano ha poi aggiunto di non poter controllare non seguendoli. Franco Bortuzzo, inoltre, pare abbia smesso di seguire anche Clarissa, la sorella più piccola di Lulù. Cos’è successo, dunque, tra il padre e la fidanzata di Lulù?

Clarissa Selassiè allarma "Lulù non sta bene"/ "Lontani dai social per stare con lei"

Sul web, gli utenti si sono letteralmente scatenati. C’è chi pensa ad uno scherzo delle Iene e chi, invece, pensa che il tutto sia dovuto ad un problema di Instagram considerando che, da quando Lulù è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, tra le due famiglie l’aria era totalmente serena e tranquilla. C’è chi non esclude un’eventuale discussione tra Lulù e il padre di Manuel.

Manuel e Lulù, prima notte insieme: "È come speravamo"/ "Figli? Al momento giusto..."

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: l’ultimo gesto di papà Franco per la coppia

La maggior parte dei fan di Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo invita gli utenti più preoccupati a ridimensionare il tutto ricordando quanto Lulù e Manuel siano innamorati. “Ma io mi dissocio da tutte voi paranoiche siete le stesse che vedevate Manuel che aveva cambiato idea su lulu per convenienza avete rotto le scatole perché se li avete seguiti non potete pensare ad una cosa del genere ma ve pare che ce se fosse vero lo fanno sui social”, cinguetta una ragazza.

Effettivamente, Lulù e Manuel non solo sono innamoratissimi, ma sono anche molto uniti e complici al punto da aver cominciato immediatamente una convivenza subito dopo la fine del Grande Fratello vip. Proprio il signor Franco, inoltre, ha regalato una foto di coppia (guardate in basso) ai fan scattata nel corso di una serata trascorsa in famiglia in occasione del mesiversario di Manuel e Lulù.

Jessica, Clarissa e Lulù si separano, crisi o scelta?/ Ecco cosa succede tra le sorelle...













© RIPRODUZIONE RISERVATA