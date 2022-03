Lulù Selassié boccia Giulia Stabile/ “Amici doveva vincerlo Sangiovanni o Aka7even”

Grande Fratello Vip 6, Lulù Hailé Selassié contesta il vincitore di Amici 20: le parole su Sangiovanni e Aka7even

Si avvicina il via al serale di Amici di Maria De Filippi (Amici 21), così come la finale del Grande Fratello Vip 6 e, intanto, la favorita alla vittoria del reality secondo i bookmakers, Lulù Selassié, boccia dalla Casa la vincitrice assoluta di Amici 20. Accade in una confidenza tra la princess etiope, sempre attenta alle tendenze anche in fatto di musica, e l’ex Uomini e Donne Sophie Codegoni. La vincitrice che Lulù contesta è in questo caso Giulia Stabile, la ballerina che nella scuola più amata dagli italiani ha conquistato il cuore del cantante Sangiovanni, per poi batterlo al ballottaggio finale per la vittoria del montepremi di Amici 20.

La discussione tra le gieffine nasce quando nella Casa parte in sottofondo Malibu, uno dei singoli di successo di Sangiovanni: all’ascolto del brano, la princess etiope non riesce a contenere il suo entusiasmo nel tifo sfegatato per il suo vincitore morale di Amici 20, che non è Giulia, ma neanche Sangiovanni, il quale era comunque tra i suoi favoriti alla vittoria della scorsa stagione del talent. “Adoro Sangio, lui è arrivato secondo, ha vinto Giulia. Secondo me pure Aka7even poteva vincere, aveva un bel potenziale”, sentenzia quindi la principessa, mostrando tutta la sua passione per il pop puro del cantautore napoletano Aka7even.

Grande Fratello Vip 6, cosa accade prima della finale: la discussione su Amici 20 fa discutere

Aka7even (“Detto anche 7”) è il nome d’arte di Luca Marzano, che rimanda ai giorni di coma che l’ex Amici 20 ha subito nell’infanzia per via di una encefalite acuta. «Il risveglio sarebbe stato impossibile, tanto che i dottori chiesero già ai miei genitori l’approvazione per staccare la spina – dichiarava Aka in una recente intervista a Verissimo -. Dissero a mia madre che c’era comunque un periodo di tempo oltre il quale sarebbe stato impossibile il risveglio e comunque, se mi fossi svegliato, avrei avuto degli handicap».

Nel frattempo, a margine della discussione accesasi al Gf Vip sul vincitore di Amici 20, il pubblico tv non lesina commenti social, tra cui in particolare si rileva il commento aggregante, che indica come vincitore morale invece Deddy. Questo, oltre alla parte del web che si divide nel sostegno tra gli altri finalisti di Amici 20, Sangiovanni, Aka7even e Giulia Stabile. Intanto, mancano pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip 6 in corso, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5. Che la seconda finalista Lulù possa vincere il montepremi del reality?



