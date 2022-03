Lulù Selassié canta Guè Pequeno, lui commenta/ Dopo Cardi B nuovi apprezzamenti

Dopo Cardi B, Andrea Pucci e Gianni Celeste, Lulù Selassiè viene apprezzata anche da…

Lulù Selassiè continua a raccogliere consensi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La princess (fake?) dopo esser stata apprezzata da Cardi B, celebre rapper newyorchese, imitata dal comico Andrea Pucci adesso è stata anche ripresa nelle stories di Guè Pequeno. Il rapper milanese, tra le storie del suo profilo Instagram, ha condiviso proprio parte del video in cui Lulù Selassiè, insieme alle altre ragazze, canta e balla il suo brano “Scooteroni” aggiungendo la didascalia “Senza mai partecipare a un’edizione”.

Anche Gianni Celeste qualche settimana fa aveva ripostato un’immagine della concorrente del Grande Fratello Vip, la quale aveva espresso pareri positivi nei suoi confronti. Insomma, il consenso della giovane, già finalista del GF VIP, cresce a dismisura e ora secondo i bookmaker è lei la favorita per la vittoria.

Lulù Selassiè scatenata nella festa Trap

Lulù Selassiè sabato notte si è scatenata nella festa a tema Trap. Jessica Selassiè ha letto il comunicato del Grande Fratello Vip dando il via alle danze: “Cari Vipponi, vi sentite un po’ troppo rattrappiti da questi giorni incerti? Il Grande Fratello ha la soluzione per voi. Tra poco vi trasformerete in veri trapper. Indossate gli abiti giusti, inventate nomi adeguati e scatenate la vostra fantasia creando i prossimi successi del genere, cantando sulle basi che il GF ha creato per voi. Buona festa!”.

Da quel momento in poi tra improbabili costumi, sprizzanti versi e adeguati balletti i concorrenti del GF VIP hanno animato il sabato sera Mediaset. Tra di loro spicca l’irrequieta Lulù Selassiè, ancora una volta protagonista della serata, tra movenze sexy, finti tatuaggi sul viso e spirito coinvolgente.

