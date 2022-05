Lulù Selassiè choc “Manuel Bortuzzo mi ha bloccata su Whatsapp”/ “Nessun confronto…”

Lucrezia Selassiè, prima intervista dopo l’addio a Manuel Bortuzzo

Cos’è successo davvero tra Lulù Selasisè e Manuel Bortuzzo dopo il comunicato con cui il nuotatore ha annunciato la fine della storia d’amore? A svelare tutto è la principessa etiope che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 4 maggio, racconta di non aver avuto la possibilità d’incontrare Manuel, dopo il comunicato e di essere stata bloccata dall’ex fidanzato su Whatsapp. Lulù spiega di aver letto il comunicato su Instagram come tutti svelando di aver provato ad avere un confronto con Manuel per chiarire di persona. Confronto che, tuttavia, non ci sarebbe ancora stato.

Franco Bortuzzo, "Manuel e Lulù? Da tempo meditava di lasciarla"/ "Due mondi diversi"

“L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti. Per i sentimenti che abbiamo provato è normale che io non vorrei che fosse così, però, purtroppo, per colpa di queste persone che si sono messe in mezzo – e non dovevano perché siamo due ragazzi di vent’anni – noi ci siamo allontanati e ci siamo lasciati”, ha spiegato Lulù a Chi. Poi ha aggiunto: “Sì è stato Manuel a lasciarmi. Ve bene, Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: “Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?”. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”.

Manuel Bortuzzo, il retroscena sulla rottura con Lulù/ "Divergenze insuperabili"

Lulù Selassiè: “Vorrei un incontro con Manuel Bortuzzo”

A distanza di nove giorni, dunque, pare che tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non ci sia ancora stato un incontro. Da parte della principessa c’è tutta la volontà di rivedere l’ex fidanzato per chiarirsi guardandosi negli occhi, ma a quanto pare, tale volontà non ci sarebbe dall’altra parte. “Dopo il comunicato dell’Ansa avrei voluto incontrarlo e invece c’erano solo quelle parole nero su bianco […] Dopo quello che abbiamo vissuto e quello che sognavamo di fare insieme speravo almeno in un confronto“, aggiunge.

Lulù Selassiè “Manuel Bortuzzo? Sono triste”/ “Ma lui non ha colpe, gli voglio bene”

Ma perchè tale confronto non c’è ancora stato? “Non può, gli hanno detto di non farlo. Se ci fossimo visti sarebbe passato tutto, ci saremmo dati un bacio e saremmo tornati insieme. Un confronto con lui, sì, lo vorrei, io e lui da soli, guardandoci negli occhi come due persone che si sono amate. E che si amano ancora. anche se non staranno più insieme” è stata la risposta di Lulù.











© RIPRODUZIONE RISERVATA