Lulù Selassiè choc “vittima di revenge p*rn, salvata da Jessica”/ “Una persona mi ha costretto a fare…”

Lulù Selassiè, “Ho vissuto per sei mesi nel terrore”: cosa è successo? Il racconto choc

Lulù Selassiè è stata vittima di revenge p*rn. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata protagonista di una diretta Instagram assieme agli avvocati Giulia e Giorgio, esperti e influencer noti come LawPills e l’avvocato penalista Cristina Morrone del prestigioso studio Chiesa di Milano. Lulù aveva parlato di questa esperienza difficile anche quando era nella casa e il pubblico si era commosso nell’apprendere la sua vicenda personale. Lulù ha raccontato di avere vissuto sotto ricatto per mesi e di non saper a chi rivolgersi per chiedere aiuto: “Io ho vissuto questa cosa e per tanti mesi ho vissuto sotto ricatto. Ho vissuto per sei mesi nel terrore ed avevo solo 15 anni ed ero spaventata e non avevo il coraggio di chiedere aiuto. E più passava il tempo e più la situazione peggiorava ed era difficile calmare questa persona”. Lulù Selassiè aveva solo 15 anni quando le è successo di essere vittima di revenge p*rn: “Nei mesi ero molto triste e depressa, non sapevo cosa fare. Ero confusa e non sapevo a chi chiedere aiuto”.

Lulù ha tenuto a chiarire che la persona che la minacciava non era un suo ex fidanzato ma piuttosto un amico. La ragazza aveva tentato di convincere il ragazzo a cancellare immagini e video dal cellulare ma invano. A quel punto però Lulù ha preso una decisione radicale: “Con mia sorella l’ho raccontato a mia madre ed abbiamo fatto la denuncia. Hanno subito fermato questa persona e gli hanno sequestrato tutto. Io consiglio di denunciare immediatamente. Perché la situazione diventa sempre più grande. Questa persona mi ha costretto a fare cose che non volevo quando lo incontravo. Purtroppo so che è difficile ma bisogna cercare qualcuno che ti dia la forza di denunciare”.

Lulù Selassiè e la lotta al revenge p*rn: “L’ho raccontato al GF Vip…”

Per Lulù Selassiè è stato difficile recuperare la fiducia nel sesso maschile. Dopo quell’episodio la ragazza si era costruita un muro evitando qualsiasi contatto con un ragazzo: “Questa cosa mi ha influenzato con i ragazzi. Avevo proprio un rifiuto quando questa cosa è finì… volevo mettere un muro. Ho fatto questo errore di non fare terapia perché mi avrebbe aiutata moltissimo su tante cose che mi rendono insicura ma non è mai troppo tardi”, ha rivelato nel corso della diretta Instagram. Lulù Selassiè ha poi svelato che quando avrà una figlia quello del revenge p*rn sarà il primo argomento che vorrà affrontare.

La ragazza aveva affrontato anche questo discorso nella casa del Grande Fratello Vip. Era stata un’occasione per sensibilizzare le giovani ragazze che si sono trovate a dover affrontare la stessa situazione. In situazioni di questo tipo spesso le ragazze si sentono in colpa e per questo motivo non riescono a parlare serenamente dell’argomento con qualcuno: “L’ho raccontato al GF Vip per dare forza alle ragazze e alle donne anche adulte perché non siamo noi quelle sbagliate, noi non abbiamo colpe”, ha detto Lulù. A salvare Lulù fu proprio Jessica Selassiè. Il ragazzo che tormentava Lulù aveva iniziato a scrivere anche a lei: “Grazie al cielo Jessica mi ha salvata. Questa persona aveva cominciato a scrivere anche a lei. Io all’epoca vivevo a Londra e tornavo a Roma nel weekend e questa persona mi seguiva”.

