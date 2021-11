Lulù Selassiè ci riprova con Manuel Bortuzzo/ Lui freddo, web: “Illusa da Signorini”

Lucrezia Selassiè ha ringraziato Manuel Bortuzzo per averle dato un’altra opportunità. Nel video il ragazzo però alza le mani e appare freddo nei suoi confronti. Lucrezia gli chiede: “Cosa vuol dire?”. Manuel Bortuzzo risponde: “Preferisco non parlare”. Sul web è di nuovo esplosa la polemica sul comportamento della giovane. In molti danno la colpa ad Alfonso Signorini responsabile di alimentare ancora le speranze della Selassié: “Il casino l’ha combinato Signorini, lei ora si sta illudendo per l’ennesima volta, una situazione psicopatologica”, ha fatto notare un utente. In effetti, Lucrezia Selassiè sembra essere tornata alla carica nonostante i consigli dati dalle sorelle. Manuel appare stanco di questa situazione ma la giovane sembra non capire.

Manuel Bortuzzo/ Rottura con le Selassiè? La nomination e il mistero della lettera

Forse Lucrezia avrebbe bisogno davvero di un aiuto psicologico, come scrive qualcuno: “La condizione mentale di Lulu è patologica. Rifiuta il dolore anche se ciò La rende cieca e sorda. Per lei stare lontano da Manuel è doloroso. La sua ferita inconscia quella antica della separazione non è stata elaborata dunque si fa prendere dal meccanismo della coazione a ripetere che purtroppo la condizionera’ tutta la vita se non si cura e potrebbe incorrere in situazioni anche peggiori di quella attuale. La sua posizione inoltre crea disagio a coloro più vicini a lei infatti Manuel e le due sorelle sono in serie difficoltà. Ma gli psicologi del gfvip stanno lavorando?”.

Lulù Selassiè "Non posso fare il rasoio con le gambe aperte ci sono telecamere"/ Lite per il bagno con Soleil

Lucrezia Selassiè insiste con Manuel Bortuzzo: “I sentimenti ci sono sempre ma…”

Nella puntata di ieri sera, Lucrezia Selassiè ha rivelato di provare dei sentimenti per Manuel Bortuzzo. La giovane ha parlato inoltre di rispetto nei confronti di Manuel Bortuzzo: “I sentimenti ci sono sempre, quelli non possono svanire dall’oggi al domani, soprattutto per come sono fatta io che vivo di emozioni e amore in ogni sfumatura. Non mi è possibile cancellare i sentimenti. Però sto rispettando quello che lui vuole, di giorno ci parlo”. Lucrezia Selassiè ha ammesso di vedere Manuel più sereno e tranquillo. Manuel Bortuzzo ha aggiunto: “La sua lettera mi ha fatto piacere, mi ha fatto capire che in questi giorni ha pensato al suo comportamento: mi ha chiesto scusa e mi ha chiesto di avere un rapporto rispettoso per entrambi, rispettando i miei spazi”. A ben vedere però non sembra che Lucrezia Selassiè abbia compreso fino in fondo i suoi sbagli considerando che continua a fare lo stesso errore. Insegue Manuel Bortuzzo e lo bracca fino a togliergli l’aria.

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo crolla al GF Vip, ricordo della sera dell'incidente/ L'ultimo ballo con l'ex Martina Rossi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA