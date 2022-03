Lulù Selassié “Ci sposiamo!”/ Proposta choc a Manuel Bortuzzo sconvolge lo studio

Lulù Selassié durante la terzultima puntata del Grande Fratello Vip ha raccontato di più di sé stessa attraverso la sua linea della vita ripercorrendo la sua infanzia fino all’amore con Manuel Bortuzzo. La principessa ha raccontato delle difficoltà avute fin da quando era bambina a causa di alcuni comportamenti razzisti da parte dei suoi compagni di classe.

La ragazza nel corso di questa edizione del reality aveva già parlato di tutte le disavventure e le violenze subite nel corso degli anni e questa sera è ritornata sull’argomento revenge porn confessando come, nonostante sia passato molto tempo da quel momento ancora soffre per quanto accaduto.

Lulù Selassié fa la sua proposta di matrimonio in diretta al Grande Fratello Vip

Lulù Selassié ha anche affermato di essere molto cambiata all’interno della casa del Grande Fratello Vip in cui ha avuto l’opportunità di mettersi in gioco e di crescere anche grazie al confronto con gli altri concorrenti della casa. Nonostante le molte difficoltà che Lulù ha dovuto affrontare per lei l’esperienza del Grande Fratello ha avuto alcuni risvolti inaspettati come l’amore per Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo ha voluto mandare un messaggio d’amore alla principessa ricordandole che tra soli 7 giorni i due potranno finalmente riabbracciarsi e trascorrere finalmente del tempo insieme. È proprio in questo momento che Lulù ha sconvolto tutto il pubblico che ha lanciato una proposta al ragazzo dicendogli: “Voglio passare la vita con te, tra poco ci vediamo” concludendo con una proposta al ragazzo: “ Ci sposiamo!”.

