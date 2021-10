Lulù Selassiè “Colleziono foto hot degli ex fidanzati su iPhone”/ Nuovo segreto choc della principessa

Gf Vip, Clarissa rivela segreto di Lulù: ha un catalogo degli ex

È tempo di confessioni al Gf Vip ed al centro dei rumors, come riportato da Biccy, questa volta, ci sono le sorelle Selassiè: nel corso di una chiacchierata in veranda con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, infatti, Clarissa ha rivelato un segreto sulla sorella Lulù. “Ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le colleziona”, ha detto.

Una ammissione che ha destato non poco clamore tra i coinquilini. “Ma dici davvero? Non ci posso credere”, hanno detto in coro Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. La diretta interessata, tuttavia, non si è mostrata pentita, anzi ha caldamente confermato che si tratta della verità. Inoltre, ha spiegato i dettagli del suo particolare catalogo tutto al maschile. “Dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi. Come faccio a farle? Io dico ‘aspetta che ti devo fare la foto’.

E loro rispondono sempre ‘va bene falla pure amore’. Se c’è qualcuno che mi ha detto di no? Forse due o tre, ma non di più. Non si vergognano, sono seria, mi dicevano quasi subito di sì”, questo il racconto di Lulù.

Il segreto di Lulù, rivelato dalla sorella clarissa al Gf Vip, non è passato inosservato al pubblico. La questione, ad ogni modo, agli occhi del pubblico non ha destato particolari polemiche, in quanto sembrerebbe che la principessa avesse l’autorizzazione dei ragazzi e che non abbia mai diffuso il materiale. Il paragone con il “diario coi voti” di Ignacio Moser, che aveva destato grande clamore lo scorso anno, dunque non regge.

Non è da escludere, ad ogni modo, che il conduttore Alfonso Signorini, nella prossima puntata del reality show, non decida di parlare della particolare confessione.



