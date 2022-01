Lulù Selassié come farà lontana da Manuel Bortuzzo?/ Potrebbe abbandonare anche lei?

Dopo più di 3 mesi di reclusione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 il ruolo di alcuni concorrenti è già ben delineato, soprattutto quello dei concorrenti che nel corso di questi mesi hanno avuto un ruolo importante all’interno delle dinamiche della Casa più di altri. Un ruolo fondamentale all’interno della casa è senza dubbio ricoperto da Lulù Selassié, protagonista indiscussa fin dalle prime puntate.

All’interno della casa Lulù Selassié si è distinta fin da subito per la sua relazione con Manuel Bortuzzo che nel corso di questi mesi ha dovuto affrontare molte difficoltà e solo nelle ultime settimane i due ragazzi hanno deciso di lasciarsi andare ai sentimenti reciproci dando inizio ad una dolcissima relazione.Come farà Lulù Selassié se Manuel Bortuzzo lascerà la casa del Grande Fratello Vip? Abbandonerà anche lei il reality? Se dal lato sentimentale la vita di Lulù procede a gonfie vele, non si può dire lo stesso di quella relazionale con gli altri concorrenti della casa. La ragazza, infatti, nelle ultime settimane è stata al centro di numerose polemiche con gli altri concorrenti, soprattutto con Katia Ricciarelli con la quale da diverso tempo ha degli scontri all’interno della casa.

Lulù Selassié è la causa del distacco di Manuel Bortuzzo da Soleil Sorge?

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 Lulù Selassié ha partecipato ad un confronto con Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo in cui l’influencer ha ammesso di ritenere la principessa uno dei principali motivi del cambio d’atteggiamento di Manuel nei suoi confronti.

Nonostante in molti all’interno della casa ritengano che uno dei principali motivi del distacco recente di Manuel Bortuzzo da molti concorrenti sia avvenuto a causa del suo riavvicinamento a Lulù i due sembrano non dare importanza a queste voci e continuano a vivere la loro relazione nel migliore dei modi, stando sempre vicini e supportandosi a vicenda come è accaduto quando Manuel ha espresso il desiderio di tornare a camminare ricevendo il supporto della sua fidanzata. Lulù infatti ha più volte ammesso la sua gratitudine nei confronti del suo fidanzato sempre in grado di portarle il buon umore: “Hai visto quante risate mi fai fare?”.

