Lulù Selassié compie gli anni, l’ex Manuel Bortuzzo invitato al party?/ Parla Clarissa

Lulù Selassié festeggia il compleanno: c’è Manuel Bortuzzo tra gli invitati?

Da diverse settimane desta clamore mediatico la rottura annunciatasi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, i quali hanno appassionato i telespettatori con la loro lovestory nata nel gioco del Grande fratello vip 6. La rottura annunciata da Manuel in una nota diramata dall’Ansia ha gettato nello sconforto i fan dell’ormai ex coppia e deluso Lulù, dal momento che la princess ha lamentato in più occasioni di aver appreso solo dai media della decisione di Bortuzzo di allontanarsi da lei. Tuttavia, per la princess è ricorso il giorno del compleanno e stando a quanto si apprende da blogtivvu la princess etiope ha riservato il party dei festeggiamenti a pochi intimi, a lei più vicini. Tuttavia, c’è chi in rete, tra gli utenti più curiosi e gli esperti del gossip, si chiede se Lulù abbia invitato anche l’ex Manuel Bortuzzo al suo party di compleanno. E rispetto alle curiosità generali nate sul conto di Lulù, intanto, replica la sorella della princess, Clarissa Selassié.

L’occasione è un’intervista concessa a Fanpage, dove tra le altre dichiarazioni Clarissa fa sapere in che rapporti lei e la sua famiglia sono attualmente con Manuel Bortuzzo: “Le cose personali di Lulù le sa solo lei. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel”.

Clarissa Selassié si apre sul party di Lulù

Ma non è tutto. Perché, per ciò che concerne gli invitati che non si sono presentati al partu di Lulù Selassié, inoltre, Clarissa Selassié non ha lesinato ulteriori dichiarazioni al noto giornale che l’ha intervistata: “Di chi abbiamo sentito più la mancanza? Forse Giucas, il nostro nonnino. Ma tanto lo vedremo a Roma nei prossimi giorni”. Che Lulù abbia già dimenticato Manuel, magari al fianco di un altro ragazzo? ” In questo momento -conclude Clarissa-, Lulù è molto concentrata sul suo lavoro. Ha vari progetti importanti che andranno in porto a settembre. Non cerca l’amore, quindi non credo aspettasse qualcuno in particolare alla sua festa. Voleva semplicemente godersi questo momento di relax, che hanno cercato di rovinare ma non ci sono riusciti”

