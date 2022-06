Lulù Selassié, compleanno flop?/ “Non si è presentato nessuno”, il web la difende

Lulù Selassié: la festa di compleanno a Napoli

Lo scorso 9 giugno Lulù Selassié ha compiuto 24 anni. L’idea iniziale era di festeggiare il compleanno in un lussuoso hotel di Napoli, ma il forfait di molti invitati ha costretto la principessa ad annullare tutto all’ultimo minuto e a rimandare il party alla fine del mese. I festeggiamenti ci sino comunque stati: le sorelle e alcuni amici le hanno organizzato una festa a sorpresa in casa. Alla fine il party in hotel a Napoli si è svolto ieri, mercoledì 22 giugno. Ma secondo il portale di gossip The Pipol la festa si è rivelata un vero flop: “Alla festa di ieri sera non si sia presentato quasi nessuno: dei cinquanta invitati previsti, (tra i quali anche diversi ex gieffini) se ne sono visti ben pochi. I fotografai vagavano nel vuoto e il sontuoso catering non è stato toccato”, si legge su Instagram con tanto di video della festa. Tra gli invitati Federica Calemme e il calciatore Etienne Catena.

Compleanno flop per le principesse Selassié?

Ma non è tutto: “Grandissimo imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle, concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room service”, commenta The Pipol. Sui social, però, in molti hanno preso le difese delle tre sorelle Selassié, spesso prese di mira: “Ma non hanno colpa loro… Per he questo accanimento verso le sorelle… Non mi torna… Troppa cattiveria… Danno fastidio a qualcuno? Invidia?” e “C’è qualcuno in redazione che ha qualche conto in sospeso? Perché a questo punto dopo diversi articoli sulla stessa linea d’onda fate venire questi di dubbi…”, si chiedono alcuni utenti. Per ora nessun commento da parte delle dirette interessate, anzi, le tre principesse hanno pubblicato nelle loro storie di Instagram alcuni momenti della festa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

