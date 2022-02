Lulù Selassiè, confessione a luci rosse “Intimità con Manuel”/ E svela dove accadeva…

È tempo di confessioni piccanti nella Casa del Grande Fratello Vip. A farle Delia Duran e Alex Belli ma anche Lulù Sellasiè. Proprio sulla scia di quanto raccontato dalla coppia, Lulù si è lasciata andare ad una confidenza piccante che riguarda momenti di intimità avuti con Manuel Bortuzzo nella Casa. Lulù non è però riuscita a raccontarlo così apertamente e anzi, nascosta da una copertina rossa, ha confessato il particolare solo a Delia, svelando dov’è che lei e Manuel consumavano i loro momenti più intimi.

Un dettaglio piccante che Alfonso Signorini potrebbe portare a galla questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, chiamando in causa anche l’altro protagonista di questa intima vicenda: Manuel Bortuzzo.

Non solo Lulù Selassiè: confessioni piccanti di Alex Belli e Delia

Ma cosa hanno dichiarato Delia e Alex da spingere Lulù a fare la sua confessione intima? La coppia, come riporta Biccy, ha ammesso di aver avuto un rapporto di intimità nel bagno della stiva. “C’è stato un avvicinamento nella stiva. Per me è stata una cosa bellissima. Abbiamo avuto un’unione passionale.” ha ammesso Delia. Continuando con i dettagli: “Siamo stati nel letto insieme ed è stato stupendo. Il bello è ascoltare il cuore e seguire questo, la situazione e l’amore che nonostante tutto provo per lui.” La Duran ha quindi sottolineato la follia del suo compagno: “Quest’uomo è un folle e anche questo è quello che lo contraddistingue. Il nostro amore libero è pazzo e folle.”

Lulù viene ripresa dalla regia mentre racconta sotto la coperta dove, cosa e come … consumava i suoi momenti d’intimità con Manuel. La reazione di Lulù è … comica 🤣 #GFvip pic.twitter.com/pwHWkHQL8K — RMvoice (@RMvoice1) February 17, 2022

