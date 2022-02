Lulù Selassiè contro Davide Silvestri: “Si ca*a sotto di Katia Ricciarelli”/ “Alex…”

Lulù Selassiè non le manda a dire e, il giorno dopo la quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 animata, non solo dall’uscita di scena di Alex Belli, ma anche dal durissimo scontro in diretta tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, punta il dito contro le persone vicine all’ex ragazza di Non è la Rai che non l’hanno difesa contro Katia. Dopo aver nominato la Ricciarelli e aver raccontato a Delia Duran tutte le offese che anche lei ha dovuto sopportare nel corso dei cinque mesi di convivenza nella casa di Cinecittà, Lulù non nasconde il proprio risentimento nei confronti di Davide Silvestri.

“E’ da settembre che non litiga con nessuno, che non prende posizione per arrivare in fondo”, ha detto Lulù mentre si trovava in camera da letto con Miriana. La Selassiè fa così notare la differenza tra l’atteggiamento di Alex Belli e quello di Davide. Secondo la principessa etiope, Belli, pur avendo sempre avuto un rapporto stretto con la cantante lirica, è spesso andato contro di lei. Cosa che non avrebbe mai fatto Davide.

Lulù Selassiè contro Davide Silvestri: il dettaglio non sfugge

Ad infastidire Lulù Selassiè è stata la mancata presa di posizione di Davide Silvestre nei confronti di Katia Ricciarelli. Consapevole del legame che c’è tra Davide e Miriana Trevisan, la fidanzata di Manuel Bortuzzo, a Miriana, spiega che essendo una persona a lei vicina, avrebbe dovuto spendere qualche parola. Secondo Lulù, tuttavia, Davide avrebbe paura di Katia. “Davide ha paura di andare contro Katia, si ca… sotto”, ha detto Lulù.

La Selassiè, poi, ha anche rassicurato la Trevisan ricordandole che il tempo mette a posto tutto. “Come diceva il nostro Giammi (Gianmaria Antinolfi ndr), il tempo è galantuomo, mette ogni re nel suo castello e ogni pagliaccio nel suo circo”.

