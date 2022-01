Lulù Selassié contro Manila Nazzaro e Soleil Sorge/ “Pensa te che stalker!”

Durante un momento di relax all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 in cui Miriana Trevisan si è dedicata ad un massaggio a Manuel Bortuzzo, mentre Lulù Selassié è stata accanto al ragazzo per coccolarlo ulteriormente e Sophie Codegoni si è dedicata ad un massaggio ad Alessandro Basciano, Manila Nazzaro e Davide Silvestri hanno pensato di portare la merenda a tutti i coinquilini con delle brioches con diversi gusti appena sfornate.

Tutti i concorrenti presenti nella stanza arancione hanno mangiato volentieri il cibo offerto dai loro coinquilini tranne Sophie Codegoni, nonostante le parole di Manila Nazzaro che ha cercato di convincere i coinquilini dicendo: “Si vede chi sta a dieta e state diventando tristi, voi gruppo di tristi”.

Lulù Selassié definisce Manila Nazzaro e Soleil Sorge stalker

Le brioches sono piaciute a tutti i concorrenti che hanno assaggiato la merenda preparata per tutti gli inquilini, soprattutto a Lulù Selassié che ha seguito Manila e Davide nell’altra stanza per prenderne delle altre e Sophie Codegoni ha redarguito tutti coloro che erano nella stanza con lei dicendo: “Ragazzi per principio non dovete” ricordando a tutti i concorrenti i due gruppi in cui i concorrenti si sono divisi. Lulù Selassié ha ammesso a Sophie Codegoni: “Mi sono adeguata qua dentro, io all’inizio cercavo di mangiare come mangiavo a casa mia poi ho visto che non si poteva fare e mi sono adeguata”.

Sophie Codegoni ha raccontato alla ragazza come Manila Nazzaro e Soleil Sorge si ricordassero ciò che la principessa mangiava: “Si ricordavano che tu mangiavi un pezzo di pancarrè con due cosi di burro”. La principessa si è giustificata dicendo: “Quello l’ho fatto a ottobre e non l’ho mai più fatto. Pensa te che stalker che si ricordano quello che mangiavo a inizio ottobre”, la principessa ha poi voluto ribadire: “Io ho sempre mangiato cose magre anche a casa mia, poi qua dentro mi sono adeguata”.

